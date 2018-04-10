Трабукки сомневается в успешной работе Манчини на посту наставника сборной Италии

Известный агентпрокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита»может возглавить сборную Италии.

«Почему Манчини в сборной Италии – плохая идея? Капелло сказал интересную фразу: "Манчини — хороший тренер, если у него играют сильные футболисты, поэтому в 'Зените' у него не получается". В "Интере" и "Манчестер Сити" он доказал, что может побеждать с сильными командами.

Сейчас сборная Италии обладает средним, даже слабым составом, не имеет звезд, поэтому не думаю, что у Манчини может получиться там. В "Зените" Фурсенко разрешил ему сделать ставку на аргентинцев. Манчини решил избавиться от некоторых россиян, зная про лимит на легионеров, поэтому он должен отвечать за результат.

Манчини уйдет из "Зенита", но сезон уже не спасти

Пока Манчини мало делает, чтобы быть приятным для российского футбольного общества. Странно, что он публично летит в Рим, чтобы встретиться с руководством сборной. По отношению к болельщикам и футболистам это некрасиво. Видимо, клуб дал добро на переговоры.

Иностранцы должны адаптироваться к русскому менталитету, а не наоборот. Есть много специфических вещей в российском футболе. Прежде всего это жесткий лимит на легионеров, который означает, что даже средние российские футболисты в любом случае имеют возможность играть», — приводит слова Трабукки «Чемпионат».