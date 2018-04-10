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    Трабукки сомневается в успешной работе Манчини на посту наставника сборной Италии

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Известный агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Италии.

    «Почему Манчини в сборной Италии – плохая идея? Капелло сказал интересную фразу: "Манчини — хороший тренер, если у него играют сильные футболисты, поэтому в 'Зените' у него не получается". В "Интере" и "Манчестер Сити" он доказал, что может побеждать с сильными командами.

    Сейчас сборная Италии обладает средним, даже слабым составом, не имеет звезд, поэтому не думаю, что у Манчини может получиться там. В "Зените" Фурсенко разрешил ему сделать ставку на аргентинцев. Манчини решил избавиться от некоторых россиян, зная про лимит на легионеров, поэтому он должен отвечать за результат.

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    Пока Манчини мало делает, чтобы быть приятным для российского футбольного общества. Странно, что он публично летит в Рим, чтобы встретиться с руководством сборной. По отношению к болельщикам и футболистам это некрасиво. Видимо, клуб дал добро на переговоры.

    Иностранцы должны адаптироваться к русскому менталитету, а не наоборот. Есть много специфических вещей в российском футболе. Прежде всего это жесткий лимит на легионеров, который означает, что даже средние российские футболисты в любом случае имеют возможность играть», — приводит слова Трабукки «Чемпионат».

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