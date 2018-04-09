Полузащитник «Шахтера» был готов перейти в «Кристал Пэлас»

Полузащитник донецкого «Шахтера»заявил, что мечтает попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

«Предложение от "Кристал Пэлас"? Перешел бы. Потому что это очень сильный чемпионат, большая конкурентоспособность, и совсем другой уровень. Там, играя каждый матч, растешь. Тем более хочется выйти из зоны комфорта. Одно дело, когда ты играешь дома, тебя все знают, ты заслужил уже уровень доверия, и другое дело – все начинать сначала.

Конечно, это не должно сказываться на семье и быте, условия должны соответствовать более менее тому, что есть в "Шахтере", но в другой чемпионат я бы пошел играть.

К сожалению, "Кристал Пэлас" поздно обратился [зимой], они долго рассматривали вариант аренды с правом выкупа летом, если они остаются в АПЛ. Но этот вариант мы откинули сразу. А потом они не могли определиться, могут ли они выделить из бюджета деньги на трансфер. В принципе никто так футболистов не продает, нужно все делать заранее.

Мне всегда нравилась Англия. В "Манчестер Юнайтед" или в "Ливерпуль" я был с удовольствием уехал. Клопп или Моуринью? Тяжело сказать. Нужно спросить у Мхитаряна, он работал с обоими», — цитирует Степаненко kp.ua.