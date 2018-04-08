Семшов: Было важно выиграть после поражения в прошлом туре

Тренер тульского «Арсенала»подвел итоги матча 25-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:1).

«Для нас было особенно важно выиграть после поражения в предыдущем туре. Да, соперник располагается рядом с нами в турнирной таблице, но с другой стороны, за любую победу дают три очка, поэтому какого-то особого настроя не было.

Мы к каждому матчу серьезно готовимся и подходим со всей ответственностью. Порадовало то, что ребята играли и за себя, и за партнеров, которые травмированы. Были действительно единой командой.

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В начале игры злоупотребляли длинными передачами, но потом смогли перестроиться, взяли мяч под контроль и благодаря этому начали возникать опасные моменты. Считаю, что выиграли по делу и набрали важные три очка», — цитирует специалиста «Р-Спорт».