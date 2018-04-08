«Спартак» разгромил «Анжи», Промес оформил хет-трик

Махачкалинскийпотерпел домашнее поражение от московского(1:4) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Гости открыли счет на 10-й минуте. Самедов сыграл в штрафную на Ханни, который классно разворотом ушёл от оппонента и отыграл Квинси Промесу на пустые ворота.

Спустя четыре минуты Квинси Промес подбежал через центр к штрафной махачкалинцев и здорово пробил в правую девятку. Будаков даже не шелохнулся.

А на 27-й минуте красно-белые заработали пенальти. Луис Адриано обработал мяч в штрафной «Анжи», нарвавшись на фол от Тетрашвили. Хет-трик ударом с «точки» оформил Квинси Промес.

На 36-й минуте «Анжи» отквитал один мяч. Данченко без сопротивления сделал нацеленный навес за спину защитникам красно-белых, где открытым оказался Хуан Лескано, который легко расстрелял ворота ударом головой.

На 56-й минуте Комбаров сделал хорошую подачу, на которую из ворот выбежал Будаков, но голкипер не дотянулся до мяча, дав Илье Кутепову пробить головой по пустым воротам.

После этого матча «Спартак» с 50 очками идет на 2-м месте, на 2 очка отставая от «Локомотива». «Анжи» с 24 очками на 14-м месте.