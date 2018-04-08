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    «Спартак» разгромил «Анжи», Промес оформил хет-трик

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Махачкалинский «Анжи» потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (1:4) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Гости открыли счет на 10-й минуте. Самедов сыграл в штрафную на Ханни, который классно разворотом ушёл от оппонента и отыграл Квинси Промесу на пустые ворота.

    Спустя четыре минуты Квинси Промес подбежал через центр к штрафной махачкалинцев и здорово пробил в правую девятку. Будаков даже не шелохнулся.

    А на 27-й минуте красно-белые заработали пенальти. Луис Адриано обработал мяч в штрафной «Анжи», нарвавшись на фол от Тетрашвили. Хет-трик ударом с «точки» оформил Квинси Промес.

    На 36-й минуте «Анжи» отквитал один мяч. Данченко без сопротивления сделал нацеленный навес за спину защитникам красно-белых, где открытым оказался Хуан Лескано, который легко расстрелял ворота ударом головой.

    На 56-й минуте Комбаров сделал хорошую подачу, на которую из ворот выбежал Будаков, но голкипер не дотянулся до мяча, дав Илье Кутепову пробить головой по пустым воротам.

    После этого матча «Спартак» с 50 очками идет на 2-м месте, на 2 очка отставая от «Локомотива». «Анжи» с 24 очками на 14-м месте.

    Чемпионат России. 25-й тур
    «Анжи» (Махачкала) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (1:3)
    Голы: Промес, 10 (0:1). Промес, 14 (0:2). Промес, 27 — с пенальти (0:3). Лескано, 36 (1:3). Кутепов, 56 (1:4).«Анжи»: Будаков, Данченко, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Хамдамов (Мусалов, 46), Антон, Тетрашвили, Лескано, Маркелов (Хубулов, 46), Будковский (Калмыков, 85).«Спартак»: Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов, Пашалич, Зобнин, Ханни (Мельгарехо, 84), Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш, 77).
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