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    «Бавария» на выезде разгромила «Аугсбург»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Аугсбургом» (4:1) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

    Счет был открыт на 18-й минуте — защитник гостей Николас Зюле срезал мяч в свои ворота. На 32-й минуте Корентин Толиссо сравнял счет.

    Спустя шесть минут Хамес Родригес вывел «Баварию» вперед, на 62-й минуте Арьен Роббен упрочил преимущество мюнхенцев, а Сандро Вагнер на 87-й минуте поставил победную точку.

    После этого матча «Бавария» на первом месте — 72 очка, а «Аугсбург» на 11-м месте — 36 очков.

    В других поединках 31-го тура «Боруссия» М победила «Герту» (2:1), «Кёльн» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), а «Фрайбург» уступил «Вольфсбургу» (0:2).

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