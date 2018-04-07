«Бавария» на выезде разгромила «Аугсбург»

Мюнхенскаяодержала гостевую победу над(4:1) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет был открыт на 18-й минуте — защитник гостей Николас Зюле срезал мяч в свои ворота. На 32-й минуте Корентин Толиссо сравнял счет.

Спустя шесть минут Хамес Родригес вывел «Баварию» вперед, на 62-й минуте Арьен Роббен упрочил преимущество мюнхенцев, а Сандро Вагнер на 87-й минуте поставил победную точку.

После этого матча «Бавария» на первом месте — 72 очка, а «Аугсбург» на 11-м месте — 36 очков.

В других поединках 31-го тура «Боруссия» М победила «Герту» (2:1), «Кёльн» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), а «Фрайбург» уступил «Вольфсбургу» (0:2).