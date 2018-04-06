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    Тренер сборной Армении подал в отставку

    УЕФА
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    Артур Петросян
    На фото:Артур Петросян
    Артур Петросян покинул пост главного тренера национальной сборной Армении, передает пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА).

    Соответствующее решение было принято на встрече специалиста с главой ФФА Рубеном Айрапетяном 6 апреля — собеседники обсуждали выступления сборной Армении.

    «Петросян представил свои подходы и аргументы, связанные с ситуацией в сборной. Было отмечено, что для подготовки к Лиге наций УЕФА осталось мало времени, а национальной сборной нужны перемены. Петросян подал прошение об отставке, которое было принято президентом ФФА», — говорится в сообщении.

    Петросян возглавлял национальную сборную Армении с 2016 года. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.

    Сборная Армении не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2018 в России, заняв в отборочной группе предпоследнее место. В двух последних товарищеских встречах, прошедших в марте, армянские футболисты сыграли вничью с эстонцами (0:0) и проиграли с минимальным счетом команде Литвы – 0:1.

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