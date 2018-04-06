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    Будогосский раскритиковал СМИ за нападки на Карасева

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    Андрей Будогосский
    На фото:Андрей Будогосский
    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский назвал безосновательными нападения СМИ на арбитра Сергея Карасева.

    «Какие тут могут быть комментарии, когда поднимаются дурно пахнущие вещи. К сожалению, это одна из тенденций современной журналистики, когда вытаскивается тот негатив, который не является фактом на самом деле. При этом наши средства массовой информации порой ничем в этом не отличаются от зарубежных коллег. Это все грустно, печальная информация и такие же комментарии.

    Лично я не понимаю, для чего нужно было поднимать всю это волну вокруг Карасева, которого назначили на ответственный матч, зачем пытаться заранее создавать человеку какие-то сложности психологического характера. Плохо, когда мы сами из-под себя вышибаем табуретку, а потом удивляемся, почему у нас нет судей и такое отношение к арбитрам.

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    Наш человек впервые за несколько лет попал на такой высокий уровень, при этом вместе с командой отечественных судей, но вместо того, чтобы выделять его, ставить в пример, происходят такие вещи. Карасев еще юным мальчишкой начал свой путь и благодаря своему труду, таланту, настойчивости добился больших успехов», — приводит слова Будогосского ТАСС.

    Напомним, что перед 1/4 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Спортингом» (2:0), где Карасев работал главным судьей, несколько российских и иностранных СМИ акцентировали внимание на матче Лиги чемпионов 2014 года, в котором лиссабонский клуб на выезде уступил немецкому «Шальке» со счетом 3:4. Главным арбитром той игры тоже был Карасев, а его работу критиковали представители лиссабонского клуба.

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