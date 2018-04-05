«Атлетико» обыграл «Спортинг» в Мадриде

Хозяева открыли счет уже на 22-й секунде встречи. Коатес на своей половине поля подарил мяч Косте, Диего быстро выполнил передачу в центр штрафной площади на Коке, который принял мяч и отправил его в ворота.
А на 40-й минуте Сауль выполнил передачу на ход Гризманну, Матьё не смог перехватить мяч, в итоге Антуан вышел на рандеву с Патрисиу и уверенно переиграл голкипера.
Обслуживала этот матч российская бригада арбитров Сергея Карасева. Судья показал шесть желтых карточек.
Ответный поединок команды проведут в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» 12 апреля.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
«Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 2:0 (2:0)
Голы: Коке, 1 (1:0). Гризманн, 40 (2:0). «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Диегу Коста (Партей, 87), Гризманн (Витоло, 90), Корреа (Гамейро, 53).«Спортинг»: Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау (Рубен Рибейру, 80), Коатес, Пиччини, Батталья, Фернандеш (Монтеро, 87), Виллиам Карвалью (Акунья, 45), Мартинш, Руис, Дост.Предупреждения: Сауль, 25. Фабиу Коэнтрау, 56. Пиччини, 57. Савич, 63. Дост, 72. Коке, 81.