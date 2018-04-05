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    «Атлетико» обыграл «Спортинг» в Мадриде

    Лига Европы Атлетико Футбол Испании Спортинг Лиссабон Португалия
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над лиссбаонским «Спортингом» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Хозяева открыли счет уже на 22-й секунде встречи. Коатес на своей половине поля подарил мяч Косте, Диего быстро выполнил передачу в центр штрафной площади на Коке, который принял мяч и отправил его в ворота.

    А на 40-й минуте Сауль выполнил передачу на ход Гризманну, Матьё не смог перехватить мяч, в итоге Антуан вышел на рандеву с Патрисиу и уверенно переиграл голкипера.

    Обслуживала этот матч российская бригада арбитров Сергея Карасева. Судья показал шесть желтых карточек.

    Ответный поединок команды проведут в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» 12 апреля.

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
    «Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 2:0 (2:0)
    Голы: Коке, 1 (1:0). Гризманн, 40 (2:0). «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Диегу Коста (Партей, 87), Гризманн (Витоло, 90), Корреа (Гамейро, 53).«Спортинг»: Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау (Рубен Рибейру, 80), Коатес, Пиччини, Батталья, Фернандеш (Монтеро, 87), Виллиам Карвалью (Акунья, 45), Мартинш, Руис, Дост.Предупреждения: Сауль, 25. Фабиу Коэнтрау, 56. Пиччини, 57. Савич, 63. Дост, 72. Коке, 81.
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