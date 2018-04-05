«Атлетико» обыграл «Спортинг» в Мадриде

Мадридскийодержал домашнюю победу над лиссбаонским(2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Хозяева открыли счет уже на 22-й секунде встречи. Коатес на своей половине поля подарил мяч Косте, Диего быстро выполнил передачу в центр штрафной площади на Коке, который принял мяч и отправил его в ворота.

А на 40-й минуте Сауль выполнил передачу на ход Гризманну, Матьё не смог перехватить мяч, в итоге Антуан вышел на рандеву с Патрисиу и уверенно переиграл голкипера.

Обслуживала этот матч российская бригада арбитров Сергея Карасева. Судья показал шесть желтых карточек.

Ответный поединок команды проведут в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» 12 апреля.