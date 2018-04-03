Оланаре не чувствует в «Амкаре» такого давления, как в ЦСКА

Нападающий «Амкара», права на которого принадлежат ЦСКА, поделился впечатлениями от игры за пермский клуб.

«В "Амкаре" не чувствую такого давления, как в ЦСКА. Сейчас я в полном порядке. Партнеры, тренер, болельщики — все принимают меня.

Все развивается очень хорошо, нет никакого стресса. Команда помогает мне забивать. Такое отношение делает меня отважнее, смелее. Благодаря этому я расслаблен и могу показывать класс.

В конце сезона я должен вернуться в ЦСКА. А пока я просто делаю все, что могу, здесь, в "Амкаре". Конечно, скучаю по Москве, ЦСКА — это моя команда», – приводит слова Оланаре «Чемпионат».