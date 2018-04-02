Газизов не собирается препятствовать уходу Семака

Генеральный директор «Уфы»рассказал о возможном уходе главного тренера командыв другой клуб, в том числе в «Краснодар».

«Если поступит конкретное предложение от более серьезных клубов, которое устроит Сергея Богдановича, то мы не будем препятствовать. Дело же не в сумме отступных. Мы могли бы его отпустить и так. Человек же должен расти.

Мне бы не хотелось, чтобы Семак уходил. Но если Сергей Богданович захочет работать в другой команде, я препятствовать не буду.

Главный тренер "Краснодара" отправлен в отставку

По поводу "Краснодара" я не знаю. На меня никто не выходил. Я про Шалимова узнал вот только что от вас», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».