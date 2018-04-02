Главный тренер «Краснодара» отправлен в отставку

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил об увольнениис поста главного тренера.

Соответствующее решение было принято 2 апреля руководством клуба.

Имя нового наставника «черно-зеленые» обещают назвать в ближайшие дни.

Шалимов возглавлял «Краснодар» с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

«Краснодар» упустил победу над «Анжи»

В прошлом чемпионате России «Краснодар», возглавляемый Шалимовым, финишировал на четвертом месте, в текущем сезоне за шесть туров до финиша «горожане» располагаются на пятой позиции.