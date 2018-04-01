ПСЖ в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги

В финале Кубка французской лигиодержал победу надсо счётом 3:0.

Уже на 8-й минуте матча парижане получили право исполнить пенальти, и Эдинсон Кавани с «точки» уверенно переиграл Даниэля Субашича.

На 21-й минуте Килиан Мбаппе из центра поля выполнил передачу на ход Анхелю Ди Марии, который с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол, удвоив счет.

На 85-й минуте Мбаппе выполнил передачу в центр штрафной площади на Кавани, Эдинсон убрал со своего пути Жемерсона, а затем отправил мяч в угол ворот.

ПСЖ в пятый раз подряд и в восьмой раз в истории выиграл Кубок лиги. «Монако», который один раз выигрывал этот трофей, проиграл в финале второй год подряд.