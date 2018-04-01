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    ПСЖ в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги

    Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ Монако
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В финале Кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако» со счётом 3:0.

    Уже на 8-й минуте матча парижане получили право исполнить пенальти, и Эдинсон Кавани с «точки» уверенно переиграл Даниэля Субашича.

    На 21-й минуте Килиан Мбаппе из центра поля выполнил передачу на ход Анхелю Ди Марии, который с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол, удвоив счет.

    На 85-й минуте Мбаппе выполнил передачу в центр штрафной площади на Кавани, Эдинсон убрал со своего пути Жемерсона, а затем отправил мяч в угол ворот.

    ПСЖ в пятый раз подряд и в восьмой раз в истории выиграл Кубок лиги. «Монако», который один раз выигрывал этот трофей, проиграл в финале второй год подряд.


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