Автогол спас «Наполи» от поражения в матче с «Сассуоло»

В матче 30-го тура итальянской Серии Ана своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте. После навеса Миссириоли пробил головой Пелузо, однако попал в перекладину. Первым на добивании оказался Маттео Политано, с лёта вогнавший мяч в сетку ворот «Наполи»

А на 80-й минуте прошёл диагональный кросс Мариу Руя через всю штрафную площадь, а на дальней штанге в борьбе с Кальехоном коленом срезал мяч в свои ворота защитник «Сассуоло» Рожерио.

После этого матча «Наполи» с 74 очками на втором месте, на 1 балла отставая от «Ювентуса», имеющего игру в запасе. «Сассуоло» с 28 очками на 16-м месте.