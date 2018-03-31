ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Автогол спас «Наполи» от поражения в матче с «Сассуоло»

    Серия A Футбол Италии Наполи Сассуоло Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 30-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» — 1:1.

    Хозяева открыли счет на 22-й минуте. После навеса Миссириоли пробил головой Пелузо, однако попал в перекладину. Первым на добивании оказался Маттео Политано, с лёта вогнавший мяч в сетку ворот «Наполи»

    А на 80-й минуте прошёл диагональный кросс Мариу Руя через всю штрафную площадь, а на дальней штанге в борьбе с Кальехоном коленом срезал мяч в свои ворота защитник «Сассуоло» Рожерио.

    После этого матча «Наполи» с 74 очками на втором месте, на 1 балла отставая от «Ювентуса», имеющего игру в запасе. «Сассуоло» с 28 очками на 16-м месте.

    Главная задача — не отпустить «Юве»«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч итальянской Серии А 31 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 20-27 марта
  • Кому нужен защитник «Арсенала», где мечтает играть лидер «Бордо», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности
  • Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников?
    •
  • 31/03
    • Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Верону»
  • 29/03
    • Китайские владельцы «Интера» готовы продать клуб
  • 28/03
    • «Лацио» стал жертвой хакеров-мошенников
  • 27/03
    • «Зенит» — в числе претендентов на Сарри
  • 27/03
    • Каррера получил «Золотую скамью» за победу в чемпионате России
  • 26/03
    • «Милан» продлит контракт с главным тренером на три года
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Подробный разбор
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
  • Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину
  • Реакция прессы на матч Испания — Аргентина
    •
  • Рекорд не состоялся. Гол Жезуса испортил праздник в Берлине
  • СМИ – о победе сборной Бразилии над командой Германии в товарищеском матче
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Анахайм» и «Колорадо» могут расписать ничью в основное время
  • «Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
  • 3,94
    •
  • Бросит ли «Питтсбург» вызов лидерству «Вашингтона» в дивизионе?
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
  • 1,72
    •
    Футбол. Лента новостей
  • РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Спартак» обыграл «Тосно»
  • Подробности матчей 24-го тура российской Премьер-лиги
    • 21:07
  • 20:58
    • «Спартак» одержал победу над «Тосно»
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    • 20:52
  • АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Суонси», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом»
  • Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги
    • 20:34
  • 19:52
    • «Марсель» вырвал победу у «Дижона»
  • 19:28
    • «Зенит-2» дома уступил «Ротору»
  • Примера. «Жирона» и «Леванте» сыграли вничью, «Севилья» примет «Барселону»
  • Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры
    • 19:25
  • 19:14
    • «Атлетик» упустил победу над «Сельтой»
  • 18:56
    • «МЮ» переиграл «Суонси», Лукаку забил 100-й гол в АПЛ
  • 18:48
    • «СКА-Хабаровск» расстался с Билялетдиновым
  • 18:34
    • «Шальке» в большинстве одолел «Фрайбург»
  • 18:25
    • Гол Дзюбы не спас «Арсенал» от поражения в матче с «Динамо»
  • «Ткачи» обидят «малышей»
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 1 апреля
    • 1,69Завтра в 22:00
  • 18:04
    • Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Верону»
  • 17:18
    • «Крылья Советов» и «Оренбург» одержали победы
  • 17:04
    • «Жирона» сыграла вничью с «Леванте»
  • 16:54
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»
  • 16:10
    • «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» победителя не выявили
  • 15:53
    • «Амкар» обыграл «Локомотив» в Москве
  • 15:50
    • «Рома» и «Болонья» сыграли вничью
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус