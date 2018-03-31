Второй россиянин заключен под стражу из-за беспорядков на Евро-2016

На фото: Второй россиянин заключен под стражу из-за беспорядков на Евро-2016 standard.co.uk

Второму россиянину предъявлено обвинение по делу о беспорядках на Евро-2016 в Марселе, он заключен под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на адвокатов.

Россиянин Михаил Ивкин обвиняется в нападении на болельщика сборной Англии после матча в Марселе. Суд предъявил ему обвинение и заключил под стражу 22 марта.

Ивкин был задержан в феврале в Германии спустя несколько дней после задержания другого россиянина.

В июне 2016 года после матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе «Велодром» в Марселе около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор с английскими фанатами.

Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.