Второй россиянин заключен под стражу из-за беспорядков на Евро-2016

Россиянин Михаил Ивкин обвиняется в нападении на болельщика сборной Англии после матча в Марселе. Суд предъявил ему обвинение и заключил под стражу 22 марта.
Ивкин был задержан в феврале в Германии спустя несколько дней после задержания другого россиянина.
В июне 2016 года после матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе «Велодром» в Марселе около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор с английскими фанатами.
Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.