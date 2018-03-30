Каррера: «Спартак» будет стремиться сыграть с «Амкаром» в Москве

Главный тренерпрокомментировал перенос матчав Москву, а также заявил, что «красно-белые» будут стремиться сыграть против пермяков в столице.

«Если в регламенте написано, что подобное возможно осуществить, то "Локомотив" правильно поступил. Я бы сделал так же! Не знаю, какие проблемы в Перми, но, повторю, если регламент позволяет, то они правильно сделали», — сказал Каррера.

«Думаю, что следовало бы играть на нейтральном поле. Это было бы логичнее и правильнее. Но правила прописывал не я, критиковать их не в праве», — добавил тренер «Спартака».

«Будет ли "Спартак" настаивать на проведении выездного матча с "Амкаром" в Москве? Если регламент позволяет, то мы будем к этому стремиться. Почему нет?», — подчеркнул Каррера, передает «Спорт-Экспресс».

«Амкар» готов заменить поле стадиона «Звезда» только летом



Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве 31 марта.