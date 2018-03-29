«Ростов» «переедет» на новый стадион после матча с ЦСКА

«Ростов» перебазируется на новый стадион «Ростов Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018, после 1 апреля, сообщил руководитель тренировочной площадки «Олимп-2»

К ЧМ-2018 в Ростовской области готовятся шесть тренировочных полей и баз команд, в том числе стадион «Олимп-2».

«ФК "Ростов" 1 апреля проведет здесь (на "Олимп-2") матч с ЦСКА, а потом переезжает на "Ростов Арену". После этого стадион "Олимп-2" будет использоваться в качестве резервного поля клуба, а также для выступления дублирующего состава.

Сейчас в рамках капитального ремонта стадиона продолжаются работы по монтажу профильного листа северной трибуны, системы видеонаблюдения. Подготовка тренировочной площадки обеспечена финансированием в полном объеме. На данной площадке будет проведена короткая тренировка за день до начала матча чемпионата мира.

Пожарная безопасность на "Олимп-2" обеспечена в соответствии с требованием РФПЛ», — цитирует Сафронова «Р-Спорт».