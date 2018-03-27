Сборная Египта уступила команде Греции

потерпела домашнее поражение от(0:1) в товарищеском матче, прошедшем в швейцарском Цюрихе.

На 30-й минуте Бакакис подключился к атаке своей команды правым флангом, получил мяч и выполнил подачу в штрафную соперника, где нападающий Николаос Карелис ушел от своего оппонента и точно пробил головой с ближней дистанции.

Отметим, Египет в этой игре выступал без своего лидера Мохамеда Салаха.

Напомним, что сборная Греции не смогла отобраться в финальный этап чемпионата мира по футболу, который предстоящим летом пройдет в России.

Египтяне на чемпионат мира пробились и сыграют в одной группе со сборными России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Товарищеский матч Египет — Греция — 0:1 (0:1) Гол: Карелис, 29 (0:1). Египет: Мохамед Авад, Габер (Ашраф, 52), Саад, Габр, Аль-Мухаммади, Эль-Ненни, Ашур (Саид, 64), Собхи (Шикабала, 79), Магди (Эль-Шахат, 46), Мохсен (Кахраба, 66), Закария (Варда, 46).Греция: Янниотис (Баркас, 46), Пападопулос, Тзавеллас, Стафилидис (Ликояннис, 71), Бакакис (Торосидис, 89), Тзиолис, Христодулопулос (Янниотас, 65), Тахцидис (Курбелис, 74), Пелкас, Карелис, Донис (Бакасетас, 46).Предупреждения: Карелис, 3. Пелкас, 54. Бакакис, 83. Эль-Ненни, 83.

Сборная Черногории и команда Турции в еще одном товарищеском матче сыграли вничью — 2:2.

Напомним, Турция является соперником России по следующей контрольной встрече. Эта игра пройдет 5 июня в Москве.

Товарищеский матч Черногория — Турция — 2:2 (1:2) Голы: Дженгиз Ундер, 11 (0:1). Окай Йокушлу, 23 (0:2). Иванич, 45 (1:2). Мугоша, 87 (2:2). Черногория: Петкович, Томашевич, Савич (Больевич, 89), Симич, Вешович, Вукчевич, Иванич (Мугоша, 67), Марушич (Стойкович, 79), Шчекич, Янкович (Климента, 90+2), Бечирай (Йовович, 79).Турция: Волкан Бабаджан, Хасан Али (Байрам, 76), Айхан, Чаглар Сеюнджю, Мехмет Топал, Хакан Чалханоглу (Сердар Гюрлер, 69), Окай Йокушлу (Ифран Кахведжи, 46), Махмут Текдемир, Дженгиз Ундер (Юнус Малли, 78), Юсуф Язиджи (Эмре Акбаба, 70), Дженк (Энес Унал, 76).Предупреждения: Айхан, 16. Томашевич, 49. Симич, 59.

Футболистысыграли вничью св товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в датском Ольборге, завершилась без забитых мячей — 0:0.

Напомним, что сборная Чили не смогла отобраться в финальный этап чемпионата мира по футболу, который предстоящим летом пройдет в России.

Датчане на чемпионат мира пробились и сыграют в одной группе со сборными Франции, Австралии и Перу.

Товарищеский матч Дания — Чили — 0:0 Дания: Шмайхель, Кьер, Бойлесен, Кнудсен, Стрюгер Ларсен, Шене, Делэйни (Йенсен, 72), Эриксен (Фишер, 64), Бендтнер (Брейтуэйт, 46), Корнелиус, Систо (Поульсен, 77).Чили: Эррера, Медель, Роко, Диас, Марипан, Видаль (Боладос, 82), Босежур (Альборнос, 64), Эрнандес (Пульгар, 64), Санчес (Родригес, 75), Кастильо, Сагаль (Вальдес, 64).

В других товарищеских играх Шотландия победила Венгрия (1:0), Тунис обыграл Коста-Рику со счетом 1:0. В другом матче Кот-д`Ивуар победил Молдавию — 2:1, а Сенегал и Босния и Герцеговина голов не забили (0:0).