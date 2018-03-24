Мексика разгромила Исландию, Хорватия проиграла Перу

Сборнаяодержала крупную победу над национальной командойв товарищеском матче со счетом 3:0 (1:0). Встреча состоялась в городе Санта-Кларе (США).

В составе победителей дубль оформил Мигель Лайюн, еще один мяч забил Марко Фабиан.

В составе исландцев всю встречу отыграл защитник «Ростова» Сверрир Ингасон, а его одноклубник Бьорн Бергманн Сигурдарсон отыграл 81 минуту и получил желтую карточку. Еще один представитель ростовского клуба Рагнар Сигурдссон на поле не выходил.

В другом матче дня сборная Перу в Майами нанесла поражение хорватам — 2:0 (1:0).

По голу забили Андре Каррильо и Эдисон Флорес. Второй мяч был забит с передачи полузащитника «Локомотива» Джефферсона Фарфана, который провел на поле 88 минут.

За хорватов весь матч отыграл защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич остался на скамейке запасных.