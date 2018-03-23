Кутепов: Во втором тайме подустали

Защитникпрокомментировал поражение от сборной Бразилии в товарищеском матче.

«Во втором тайме подустали. В первом набегались, в основном на своих атаках много потеряли мячей, потратили из-за этого много сил. И во втором тайме пошли уже разрывы», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Футбол 1».

«За счет чего можем прибавить перед чемпионатом мира — пока ничего не могу сказать. Надо посмотреть, сделать разбор, и после этого тренерский штаб уже будет делать какой-то план», — также отметил защитник.

«Болельщики — всем, кто пришел нас поддержать, огромное спасибо. Увы, сегодня не получилось порадовать игрой», — добавил Кутепов.

Напомним, Россия уступила Бразилии со счетом 0:3.