Роналдо: Неймар восстановится и будет готов к ЧМ-2018

«Всем понятно, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Думаю, что за последние полтора года сборная Бразилии улучшилась, сменился тренер. У нас будет очень сильная команда на чемпионате мира.
Травма Неймара – серьезная проблема. Однако думаю, он скоро восстановится и будет готов к чемпионату мира», – цитирует Роналдо Omnisport.
В настоящее время форвард ПСЖ и сборной Бразилии восстанавливается после травмы, полученной 25 февраля в матче Кубка Франции против «Марселя» (3:0). Срок восстановления составит от 2,5 до 3 месяцев.