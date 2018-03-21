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    Роналдо: Неймар восстановится и будет готов к ЧМ-2018

    Сборная Бразилии
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    Неймар
    На фото:Неймар
    Легендарный бразилец Роналдо оценил перспективы сборной своей страны на чемпионате мира в России.

    «Всем понятно, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Думаю, что за последние полтора года сборная Бразилии улучшилась, сменился тренер. У нас будет очень сильная команда на чемпионате мира.

    Травма Неймара – серьезная проблема. Однако думаю, он скоро восстановится и будет готов к чемпионату мира», – цитирует Роналдо Omnisport.

    В настоящее время форвард ПСЖ и сборной Бразилии​ восстанавливается после травмы, полученной 25 февраля в матче Кубка Франции против «Марселя» (3:0). Срок восстановления составит от 2,5 до 3 месяцев.

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