Дзюба: Карпин обещал погубить мою карьеру

Нападающий тульскогооткровенно высказался в адрес главного тренера, под руководством которого играл в

«Мотивация забить "Ростову" Карпина? Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Такого прям не было запредельного. Играл "Арсенал" против "Ростова". Но я рад, что я забил его команде», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

«Мы не общаемся и не здороваемся. Для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются. Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить.

Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома — уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом — он все сделал для этого. А я сказал: "Посмотрим". Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся», — также сказал Дзюба.

Аджоев: Дзюба хочет в сборную, в «Арсенале» он вышел на новый уровень