Аджоев: Дзюба хочет в сборную, в «Арсенале» он вышел на новый уровень

Президент тульского «Арсенала»рассказал о желании нападающеговернуться в сборную России.

«Каждый солдат хочет стать генералом. А каждый футболист хочет играть в сборной. Тем более когда чемпионат мира проходит в нашей стране. Все стремятся попасть в сборную, и Дзюба – не исключение. Все остальное — это прерогатива руководства сборной России, которое следит за игроками, выносит оценки и принимает решение. То, что у Артема есть такое желание, что он горит этой мечтой, это очевидно.

Я думаю, что он уже вышел [на новый уровень]. Он в нынешнем сезоне мало играл за "Зенит", практически не забивал. А у нас – три игры, три гола, две передачи. Артем показывает, что он игрок с большой буквы, что возвращается, что есть мотивация попасть в сборную и все всем доказать, а это очень многое значит. Тем более впереди домашний чемпионат мира, играть будут при своих зрителях.

Конечно, это очень важно — верить в футболиста. Он же это чувствует, он это знает. Его и тренер ценит, и мы его ценим, а самое главное – его уважают болельщики. Могу привести пример: футболки с 24-м номером сейчас очень хорошо продаются в Туле. Это очень многое значит», — передает слова Аджоева «Р-Спорт».