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    Мутко: Бразильцы — они и в Африке бразильцы, но мне нравится сборная Франции

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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, чего ждет от товарищеских матчей сборной России с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург).

    «Давно не виделся с ребятами, соскучился. Мы говорили о подготовке к чемпионату мира. Олимпиада кончилась, начинается этап футбольной сборной.

    Это очень важный этап. Сказал, что нужно закрепить то, что мы увидели в матче со сборной Испании (встреча в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:3. – Прим. LiveSport.Ru).

    Cо Станиславом Черчесовым проверили готовность базы, посмотрели, что еще нужно сделать для тренеров, для футболистов. Общие вопросы.

    Обсуждали ли с командой вопрос премиальных? Нет. Я спросил, есть ли вопросы. Ребята ответили, что вопросов нет (смеется).

    Бразильцы – они и в Африке бразильцы. Конечно, это очень серьезная команда, особенно когда в строю Неймар. Но мне очень нравится французская сборная. Она будет одним из фаворитов чемпионата мира.

    Мне кажется, она сильнее той, которая заняла второе место на Евро-2016. Ее ребята еще подросли», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».


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