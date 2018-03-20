Мутко: Бразильцы — они и в Африке бразильцы, но мне нравится сборная Франции

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политикирассказал, чего ждет от товарищеских матчей сборной России с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург).

«Давно не виделся с ребятами, соскучился. Мы говорили о подготовке к чемпионату мира. Олимпиада кончилась, начинается этап футбольной сборной.

Это очень важный этап. Сказал, что нужно закрепить то, что мы увидели в матче со сборной Испании (встреча в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:3. – Прим. LiveSport.Ru).

Cо Станиславом Черчесовым проверили готовность базы, посмотрели, что еще нужно сделать для тренеров, для футболистов. Общие вопросы.

Обсуждали ли с командой вопрос премиальных? Нет. Я спросил, есть ли вопросы. Ребята ответили, что вопросов нет (смеется).

Бразильцы – они и в Африке бразильцы. Конечно, это очень серьезная команда, особенно когда в строю Неймар. Но мне очень нравится французская сборная. Она будет одним из фаворитов чемпионата мира.

Мне кажется, она сильнее той, которая заняла второе место на Евро-2016. Ее ребята еще подросли», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».