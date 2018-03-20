На фото: Правительство Исландии еще не приняло решение о бойкоте ЧМ-2018 fifa.com

Решение о возможном бойкоте исландскими чиновниками чемпионата мира-2018 еще не принято. Рейкьявик ведет консультации с соседями, заявили РИА Новости в МИД Исландии во вторник.

Ранее исландские СМИ со ссылкой на главу МИД страны Гудлаугура Тор Тордарсона сообщили, что чиновники Исландии могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018, если Великобритания объявит его. Отмечалось, что это связано с ситуации с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

«Нам нужно воспользоваться возможностью представить Исландию в наилучшем свете, так как к нам сейчас очень много внимания. Поэтому возможность бойкота обсуждается и внутри правительства и с нашими союзниками», — заявил глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.

Он при этом подчеркнул, что окончательного решения пока нет. При этом речь идет именно о возможном бойкоте со стороны официальных лиц Исландии. Футбольная сборная страны на ЧМ поедет.