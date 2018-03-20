«Авангард» отказался переносить полуфинал Кубка России

Курскийотклонил предложение(Ярославль) о переносе полуфинального матча Кубка России, намеченного в Курске на 18 апреля, на 25-е число, сообщает «Матч-ТВ».

Предложение ярославцев было обусловлено тем, что 18-го числа командам предстоит сыграть через два дня на третий после матчей 33-го тура первенства ФНЛ, а потом в таком же режиме и встречи 34-го тура. У «Авангарда» и «Шинника» получается интенсивный отрезок: игры 7, 11, 15, 18 и 21 апреля.

У курян оказались свои резоны. 21 апреля у них матч в Краснодаре с «Кубанью», тогда как у «Шинника» близкий выезд — в Тамбов. Хотя перед 25-м числом соперники имели бы на отдых трое полноценных суток, в «Авангарде» посчитали, что в этом случае они окажутся в менее выгодных условиях по сравнению с ярославцами. 15 же апреля и те, и другие играют дома.

Добавим, что уже 24 марта «Авангард» и «Шинник» встртятся в Курске в рамках 29-го тура первенства ФНЛ.