«Реал Сосьедад» отправил в отставку главного тренера

«Реал Сосьедад» на своем официальном сайте объявил об уходес поста главного тренера команды.

53-летний специалист работал в Сан-Себастьяне с 2015 года. Во втором сезоне под началом тренера команда заняла шестое место в чемпионате Испании, завоевав путевку в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» после 29 туров с 33 очками занимает 15-е место, находясь в 12 баллах от зоны вылета.

До конца сезона командой будет руководить Айтор Сулайка, ранее работавший во второй команде.

Также стало известно, что спортивный директор «Реал Сосьедада» Лоренсо Хуаррос, занимавший данный пост с 2002 года, расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.