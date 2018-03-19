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    «Реал Сосьедад» отправил в отставку главного тренера

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    Эусебио Сакристан
    На фото:Эусебио Сакристан
    «Реал Сосьедад» на своем официальном сайте объявил об уходе Эусебио Сакристана с поста главного тренера команды.

    53-летний специалист работал в Сан-Себастьяне с 2015 года. Во втором сезоне под началом тренера команда заняла шестое место в чемпионате Испании, завоевав путевку в Лигу Европы.

    В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» после 29 туров с 33 очками занимает 15-е место, находясь в 12 баллах от зоны вылета.

    До конца сезона командой будет руководить Айтор Сулайка, ранее работавший во второй команде.

    Также стало известно, что спортивный директор «Реал Сосьедада» Лоренсо Хуаррос, занимавший данный пост с 2002 года, расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

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