Лига чемпионов отдаляется. «Краснодар» оступился на своем поле

Сенсация в Краснодаре

Обозреватель портала Евро-Футбол.Ру Максим Фридман отметил, что набрать три очка «Уфе» помогла отменная контратака в концовке встречи.

Дзюба рвется в сборную «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе «В конце концов, очередная контратака подопечных Сергея Семака принесла свои плоды, да еще какие: уфимцы за 15 минут до конца встречи вышли вперед. Дмитрий Живоглядов вырезал классную передачу на дальнюю штангу, где совершенно один оказался Иван Пауревич: хорват точным ударом с близкой дистанции расстрелял голкипера "Краснодара" — 0:1.

Краснодарцы, почувствовав, как от них в который раз "уходит" Лига чемпионов, ринулись отыгрываться, и уже спустя несколько минут Жоаозиньо едва не сравнял счет, хлестко пробив с дальней дистанции, но Беленов оказался в полном порядке и перевел мяч на угловой. Затем уже Сергей Петров, оказавшись на углу штрафной, бил по воротам уфимцев, которые начали сильно прижиматься к воротам, но тщетно: снаряд прошел лишь рядом со штангой.

Итог — сенсационная победа "Уфы" в Краснодаре. Уфимцы зарабатывают важнейшие три очка в борьбе за шестую строчку, которая может стать еврокубковой, а подопечные Шалимова не забивают во втором туре кряду и рискуют вновь остаться без Лиги чемпионов», — подчеркивает Фридман.

Идеальный матч «Уфы»

Журналист «Чемпионата» Антон Михашенок считает, что «Уфа» провела идеальный матч против «Краснодара», поэтому победила заслуженно.

И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином» «В сумме можно сказать, что "Уфа" действительно провела идеальный матч против команды краснодарского стиля — той, которая много владеет мячом и любит атаковать через центр. По факту голевых моментов у "Краснодара" было всего два — один у Смолова в концовке второго тайма и один у Классона, в концовке первого, когда швед как раз после навеса бил в упор с линии вратарской, но Александр Беленов потащил почти мертвый мяч. Очень не вовремя лишнюю карточку получил в московском матче с "Динамо" Маурисио Перейра: уругваец был дисквалифицирован, а такие футболисты, как он, с пасом-взрывом, в матчах с соперниками вроде "Уфы" просто необходимы.

Гостям же хватило первого удара в створ, чтобы забить. Если в первом тайме шикарный спринт Дмитрия Живоглядова, который убежал от Каборе, как от ребенка, Иван Пауревич отправил на свалку корявым ударом по трибунам из убойной позиции, то во втором тайме 19-й номер "Уфы" уже не мог подвести правого латераля, который провёл классный матч. Живоглядов убежал на этот раз от Рамиреса, забросил на дальнюю штангу, и Пауревич с двух метров внес мяч в ворота вместе с Синицыным. И здесь еще одно отличие уфимского способа играть с "Краснодаром" от традиционного автобусного: гол оборонящейся автобусом команды всегда становится неожиданным, а у "Уфы" такого не было. "Уфа" создавала и старалась доводить до попыток ударов все, что создавала, а потому ее гол сенсацией не стал.

Как не стала сенсацией и победа. Если из предматчевых раскладов и турнирной таблицы и можно назвать результат неожиданным, то по игре все получилось закономерно», — убежден Михашенок.

«Быки» наступили в лужу

Автор «Советского спорта» Степан Чаушьян подметил, что «Краснодар» значительно ухудшил свои шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.

«Еще недавно "Краснодар" считался если не главным, то одним из претендентов на борьбу за звание чемпиона, шел на втором месте и в турнирной таблице выглядел вполне неплохо, но…

По игре было понятно, что прыти быкам надолго не хватит. Вряд ли, правда, кто-то мог подумать, что "Краснодар" споткнется на "Уфе", да еще и в домашнем матче. Пока своей четвертой позиции клуб Сергея Галицкого не уступил, но лишь по одной причине – главные соперники, "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА, должны были играть 18 марта, но из-за выборов президента России, сыграют лишь в середине апреля. В тот момент, когда "Краснодар" мог получить психологическое преимущество в виде трех лишних очков по сравнению с потенциальными баллами соперника, быки наступили в лужу.

Свое место в Лиге Европы "Краснодар" потерять не должен, особенно, если "Спартак" выиграет Кубок России и позволит с шестого места чемпионата попадать в еврокубки, но за Лигу чемпионов побороться будет уже сложно, ведь впереди очные встречи с "Локомотивом", "Зенитом" и ЦСКА…», — напоминает Чаушьян.

Вторая победа в истории

Корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Егор Бычков подчеркнул, что «Уфа» одержала всего вторую победу над «Краснодаром» в своей истории.

В чем не прав Моуринью Менеджер «МЮ» защищается от критики «Хозяевам победа была нужнее – команда Шалимова находится в шаге от призовой тройки, а значит – от зоны Лиги чемпионов. "Уфа" о еврокубках пока мечтает осторожно – от первой пятерки ее отделяют восемь очков, но это все равно создает дополнительную мотивацию у подопечных Семака.

"Краснодар" нельзя упрекнуть в отсутствии желания – оставшиеся 20 минут "быки" провели у чужой штрафной, пытаясь вырвать хотя бы ничейный результат, но мяч, постоянно застревающий в ногах футболистов, никак не находил путь в ворота Беленова. Смолов имел несколько хороших шансов, но его удары не принесли хозяевам выгоды.

"Уфа" во второй раз в своей истории смогла обыграть "Краснодар" на выезде, одержала первую с июля гостевую победу в чемпионате и поднялась на 6-ю строчку в таблице. Команда Шалимова упустила отличную возможность хотя бы на время разбавить московское представительство в лидирующей тройке и вмешаться в борьбу за медали», — пишет Бычков.