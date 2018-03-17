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    «Краснодар» потерпел поражение от «Уфы»

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    Иван Пауревич
    На фото:Иван Пауревич
    «Краснодар» потерпел поражение от «Уфы» в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 0:1.

    Свой единственный гол гости забили на 72-й минуте. Прошел заброс в штрафную площадь на Дмитрия Живоглядова, тот сделал передачу на дальнюю штангу, где Иван Пауревич точно пробил в касание в ближний угол.

    «Горожане» несмотря на территориальное преимущество, забить так и не смогли.

    В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место (40 очков), а «Уфа» — шестое (34 очка).

    Чемпионат России. 23-й тур
    «Краснодар» — «Уфа» — 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 – 72 Пауревич.«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Лаборде, 76), Гранквист, Мартынович, Петров, Шатов, Газинский, Мамаев (Жоаозиньо, 70), Классон, Каборе (Вандерсон, 58), Смолов.«Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Живоглядов, Сысуев (Фатаи, 64; Аликин, 88), Пауревич, Салатич, Обляков, Стоцкий (Засеев, 71), Никитин.Предупреждения: Живоглядов (56), Фатаи (69), Вандерсон (83), Обляков (83).
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