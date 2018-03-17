«Краснодар» потерпел поражение от «Уфы»

потерпел поражение отв домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 0:1.

Свой единственный гол гости забили на 72-й минуте. Прошел заброс в штрафную площадь на Дмитрия Живоглядова, тот сделал передачу на дальнюю штангу, где Иван Пауревич точно пробил в касание в ближний угол.

«Горожане» несмотря на территориальное преимущество, забить так и не смогли.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место (40 очков), а «Уфа» — шестое (34 очка).