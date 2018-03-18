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    Камболов получил вызов в сборную России

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    Руслан Камболов
    На фото:Руслан Камболов
    Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать в национальную команду игрока «Рубина» Руслана Камболова.

    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    Таким образом, полный список игроков выглядит следующим образом:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва).

    Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин» Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

    Нападающие: Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).

    Камболов надеется сыграть на ЧМ-2018, несмотря на историю с допингом

    Напомним, 23 марта сборная России сыграет против сборной Бразилии, а 27 марта — против сборной Франции.

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