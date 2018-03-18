Камболов получил вызов в сборную России

Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Таким образом, полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва).
Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин» Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).
Нападающие: Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).
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Напомним, 23 марта сборная России сыграет против сборной Бразилии, а 27 марта — против сборной Франции.