Камболов получил вызов в сборную России

Напомним, 23 марта сборная России сыграет против сборной Бразилии, а 27 марта — против сборной Франции.

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин» Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

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