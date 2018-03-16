Ничья с «Боруссией» вывела «Зальцбург» в четвертьфинал Лиги Европы

Первый матч закончился гостевой победой «Зальцбурга» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей австрийцы вышли в четвертьфинал.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
«Зальцбург» (Австрия) — «Боруссия» Д (Германия) — 0:0
«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Вольф, 79), Айдара (Ябо, 82), Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбраннсен, 66).«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Загаду, Кастро (Рафаэл Геррейру, 62), Ройс (Филипп, 46), Гетце (Исак, 46), Дахуд, Шюррле, Батшуайи.Предупреждения: Папастатопулос, 46. Хван Хи Чхан, 52. Бериша, 63. Ульмер, 87. Загаду, 89. Самассеку, 90+2.