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    Ничья с «Боруссией» вывела «Зальцбург» в четвертьфинал Лиги Европы

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    Австрийский «Зальцбург» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Первый матч закончился гостевой победой «Зальцбурга» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей австрийцы вышли в четвертьфинал.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
    «Зальцбург» (Австрия) — «Боруссия» Д (Германия) — 0:0
    «Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Вольф, 79), Айдара (Ябо, 82), Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбраннсен, 66).«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Загаду, Кастро (Рафаэл Геррейру, 62), Ройс (Филипп, 46), Гетце (Исак, 46), Дахуд, Шюррле, Батшуайи.Предупреждения: Папастатопулос, 46. Хван Хи Чхан, 52. Бериша, 63. Ульмер, 87. Загаду, 89. Самассеку, 90+2.
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