Ничья с «Боруссией» вывела «Зальцбург» в четвертьфинал Лиги Европы

Первый матч закончился гостевой победой «Зальцбурга» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей австрийцы вышли в четвертьфинал.

Австрийскийна своем поле сыграл вничью с дортмундской(0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Ред Булл» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

Порядочные «быки» ужалят «шмелей» «Ред Булл» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

Читайте по теме

Суперлига для суперклубов Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы

Популярное в сети

Это интересно

Три лузера КК-2017: от Акинфеева до судей

Главные неудачники завершившегося в России турнира

Новинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами Европы

Все о Лиге наций

Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛ

Во что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?

Свадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой Рокуццо

В аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира

Кака: From hero to zero

Вспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»

Безопасный вариант для «Барселоны»

СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018

В окружении медных труб

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?

Трагедия Акинфеева

СМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страны