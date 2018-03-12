ЦСКА не мог вылететь из Грозного из-за ложного звонка о минировании

Задержка составила почти три с половиной часа. Причиной стал ложный звонок о минировании аэропорта, утверждает телеграм-канал «Мутко против».
По его данным, аноним позвонил в местный отдел полиции и сообщил, что в самолете заложена бомба. Взрывотехники осмотрели весь аэропорт, но бомбу так и не обнаружили.
Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, а телефонного хулигана удалось вычислить.
В МВД по Чечне при этом отметили, что в аэропорту проводились учения.
«Проводилась проверка антитеррористической защищенности и готовности сил и средств, дислоцированных в аэропорту Грозного. Проверка показала высокую боевую готовность.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», — цитирует ТАСС представителя МВД.