Игроки «Ювентуса» прибыли на похороны Астори и были встречены аплодисментами

Болельщикиаплодисментами встретили игроков, которые прибыли на похороны защитника флорентинцев, умершего 4 марта.

Как сообщает Juvenews.eu, на похороны также прибыли представители туринского «Ювентуса»: главный тренер Массимилиано Аллегри и футболисты Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Маттиа де Шильо, Клаудио Маркизио, Миралем Пьянич и Федерико Бернардески, приехавший во Флоренцию ранее. Фанаты «Фиорентины» встретили представителей «бьянконери» аплодисментами, несмотря на давнее соперничество между клубами.

Около семи тысяч болельщиков «Фиорентины» пришли попрощаться с Астори. Также на похоронах присутствуют представители других клубов, включая главного тренера миланского «Интера» Лучано Спаллетти.