«Зенит» отказался от планов строительства стадиона в Купчино

«Зенит» не будет строить стадион во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

«Клуб пересмотрел свои планы по реализации инвестпроектов. Поводом для этого стали передача нам в управление стадиона "Санкт-Петербург" и текущие задачи по улучшению имеющейся инфраструктуры.

Сейчас "Зенит" занимается улучшением Академии клуба и учебно-тренировочного центра, которые этим летом станут базами для проведения ЧМ-2018. Учитывая все вышесказанное, на данный момент принято решение не развивать участок земли во Фрунзенском районе», – заявили в пресс-службе «Зенита».

В 2013 году руководство «Зенита» обратилось к правительству города с просьбой выделить земельный участок для резервного стадиона. Подходящее место было найдено во Фрунзенском районе, на Балканской улице.