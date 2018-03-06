«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Кристал Пэлас», уступая со счетом 0:2

одержал волевую победу надв матче 29-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

«Красные дьяволы» уступали со счетом 0:2 до 55-й минуты встречи, пропустив от Эндроса Таунсенда и Патрика ван Анхолта. После этого команда забила трижды — отличились Крис Смоллинг, Ромелу Лукаку и Неманья Матич.

«МЮ» с 62 очками обошел в турнирной таблице «Ливерпуль» и вышел на второе место. «Кристал Пэлас» (27 очков) занимает 18-е место в таблице АПЛ.