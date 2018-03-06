«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Кристал Пэлас», уступая со счетом 0:2

«Красные дьяволы» уступали со счетом 0:2 до 55-й минуты встречи, пропустив от Эндроса Таунсенда и Патрика ван Анхолта. После этого команда забила трижды — отличились Крис Смоллинг, Ромелу Лукаку и Неманья Матич.
«МЮ» с 62 очками обошел в турнирной таблице «Ливерпуль» и вышел на второе место. «Кристал Пэлас» (27 очков) занимает 18-е место в таблице АПЛ.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (1:0)
Голы: Таунсенд, 11 (1:0). ван Анхолт, 48 (2:0). Смоллинг, 55 (2:1). Лукаку, 76 (2:2). Матич, 90+1 (2:3). «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд, Макартур, Миливоевич, Шлупп (Ридевалд, 80), Бентеке, Серлот.«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия (Мата, 67), Линделеф, Смоллинг, Янг (Шоу, 67), Мактоминэй (Рэшфорд, 46), Матич, Погба, Санчес, Лукаку, Лингард.Предупреждения: Мактоминэй, 42. Янг, 57. Таунсенд, 75. Матич, 90+3.