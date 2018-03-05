Гаджиева зовут в круиз

Бывший главный тренер «Амкара»поделился ближайшими планами.

«Семин мне все советует: "Гаджи, поезжай в круиз". Я ему говорю, что это правильное мнение, потому что поехать надо. Но надолго не смогу. Если ехать, то надо брать супругу, а она от дома надолго не сорвется, потому что детишек слишком много. Буду дома учить вместе со своими пацанами стихи. Одно уже выучили. Так что большого путешествия пока не будет. Хотя всё равно сорвемся когда-нибудь. А вообще, за все эти вопросы у меня супруга отвечает. Ещё заехать надо в Пермь. Может, на игру 9-го числа подъеду.

Футбол мне не надоел, надеюсь, что никогда не надоест. Хочу работать.

Было бы неправильно: уйти из одной команды и сразу же возглавить другую. У меня же отличные отношения с руководством, игроками, помощниками. Я себе не могу этого позволить. Посреди сезона точно никого не возглавлю.

Работать, конечно, хочу и буду, а где и кем, главным, не главным, или какие-то другие функции — не так важно. Сил пока хватает. Не могу сказать, что совсем не принципиально, где и кем буду работать – это имеет значение. Но пока без конкретики», — передает слова Гаджиева «Чемпионат».