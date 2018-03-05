Скандал и драка. «Ахмат» возмущен поведением «Арсенала»

Скандальная концовка

Журналист газеты «Спорт-Экспресс» Петр Портянский отметил, что по ходу встречи «Арсенал» владел небольшим преимуществом, а его единственный гол привел к скандалу.

Заснеженное супердерби обернулось провалом Реакция СМИ на центральный матч 21-го тура РФПЛ «В первом тайме инициативой уверенно владели туляки, причем лучшими в их составе были новички: Дзюба и Маига. Впрочем, по острым моментам счет получился равным, грозненцы сумели организовать две опасные контратаки.

После перерыва пошел мелкий снег, но характер игры не изменился. Команды обменялись несколькими острыми выпадами, но цифры на табло все основное время игры оставались неизменными. А на второй добавленной минуте Горан Чаушич дальним ударом добыл "Арсеналу" победу.

В том моменте рядом со штрафной площадью гостей их игрок Олег Иванов перестал играть в мяч, получив повреждение в столкновении с партнером по команде. Футболист "Арсенала" Кирилл Комбаров забрал мяч, сделал передачу в штрафную, атака продолжилась – и Чаушич забил гол. Игроки "Терека" стали в резкой форме выражать недовольство, видимо, полагая, что тульская команда должна была в знак солидарности с Ивановым прервать атаку и остановиться», — пишет Портянский.

Михаил Галактионов Главный тренер «Ахмата» Наш игрок не мог встать. Возможно, он получил серьезную травму. Может, с ним что-то случилось: например сознание потерял или и того хуже. Почему соперники ничего не сделали, почему не соблюли принципы фэйр-плей? Мы считаем, что такое отношение недопустимо.

Безбородов поступил правильно

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов подробно разобрал скандальный эпизод и пришел к выводу, что судья был обязан засчитать гол.

«Футболисты "Ахмата" выходили из обороны, находясь в окружении туляков. Мячом завладел полузащитник Олег Иванов. В этот момент пробегавший мимо главного конструктора атак южан Милад Мохаммади сзади случайно ударил партнёра по ноге. Иванов остановился, схватился за колено и согнулся от боли.

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров увидел, что соперник остановился, быстро сориентировался, подбежал к Иванову, забрал мяч и прокинул его себе на ход по правому флангу (лишь после этого выключившийся из игры Иванов повалился на газон). Последовал прострел в штрафную, где Артём Дзюба в борьбе с защитником зацепился за мяч и откинул его назад свободному Горану Чаушичу. Серб неотразимо пробил под перекладину.

Безбородов гол засчитал. Он и не мог поступить иначе, поскольку в момент перехвата мяча не было необходимости останавливать матч. Очевидно, что именно это объяснял судья капитану гостей Ризвану Уциеву, когда остыли эмоции. Но прежде всего игроки "Ахмата" возмутились поведением Комбарова, который, по их мнению, нарушил принципы фэйр-плей. Судя по повтору, Кирилл полностью осознавал, что делает. Когда мяч влетел в сетку, Родолфо набросился на Комбарова. Отсюда красная карточка. Остальные наговорили и натолкались на предупреждения, и только автор гола Чаушич был наказан за сорванную футболку. Игроки поддались эмоциям, успокаивать их прибежали даже тренеры команд.

Для болельщиков "Арсенала" Комбаров – герой. Трибуны на радостях скандировали "Молодцы!". Кирилл сделал победный гол. Для гостей этот гол – позорный», — отмечает Романов.

Миодраг Божович Главный тренер «Арсенала» Очень трудная игра, равная. Моментов у обеих команд было немного. Можно вспомнить момент в первом тайме у Чаушича, во втором создали несколько полумоментов. Во втором тайме играть мешало поле, игроки падали. Но все-таки надо поблагодарить тех, кто готовил поле. Поблагодарю и своих игроков, они молодцы, дали бой, бились до конца и победили. Спасибо и болельщикам, потому что игрокам в такую погоду легче, чем им. Дебютом Дзюбы доволен. У него был один хороший момент – надо было бить в одно касание. Артем двигался хорошо. У него сегодня были сильные оппоненты в лице Семенова и Анхеля. Думаю, Дзюба хорошо сыграл. Майга завтра предстоит пройти обследование, посмотрим, что у него. Что касается Новосельцева, то ждем, что он вернется в общую группу на следующей неделе.

У каждого свои принципы

Корреспондент Rusfootball.info Андрей Мордовин не стал сильно критиковать Кирилла Комбарова, отобравшего мяч у травмированного Олега Иванова.

Юбилейный гол Месси завершил чемпионскую гонку Пресса — о победе «Барселоны» над «Атлетико» на «Камп Ноу» «В концовке "Арсеналу" удалось создать навал. Уже в добавленное время Комбаров отобрал мяч у Иванова, который в этот момент упал, схватившись за ногу. От Кирилла последовал заброс в штрафную, и Чаушич в касание своим ударом чуть не разорвал "девятку" ворот Гудиева.

Такие эмоции хлынули сразу. Футболисты "Ахмата" бросились на Комбарова, обвиняя его в несоблюдении правил fair play. Массовой потасовки избежать не удалось, так еще и желтых карточек нахватали и те, и другие. Родолфо и вовсе выгнали с поля. Но взятие ворот никто не отменял, мяч был забит чисто.

На морально-волевых "Арсенал" вырвал победу, которая позволила обойти в таблице сегодняшнего соперника. Эпизод, который предшествовал взятию ворот теперь еще долго будет разбираться в футбольных спорах. Если следовать букве закона, то Комбаров был прав, ведь судья игру не остановил. А с моральной стороны... У каждого свои принципы. В итоге, концовка и без того не скучного матча выдалась жаркой. В такие минуты все забывают про снег и холод...», — считает Мордовин.

Гурам Аджоев Президент тульского «Арсенала» Понятно, что всем командам тяжело играть после тренировочных сборов, трудно входить в сезон. Нам противостоял сильный соперник, у которого было лучшее турнирное положение. Я доволен этой победой. Еще в 10 часов утра проведение матча было под вопросом из-за снегопада. Но благодаря нашим преданным болельщикам, работникам клуба и стадиона мы смогли совершить чудо и сделать условия проведения матча практически идеальными. За поле нам не стыдно, игрокам на нем было комфортно играть. Мы вместе взяли сегодня три очка и продолжаем двигаться вперед.

Ждем решения КДК

Редакция телеканала «Первый Тульский» пишет о том, что КДК РФС может дополнительно наказать участников потасовки, возникшей на последних минутах.

Карпин строит авторскую команду Южное дерби РФПЛ — в обзоре СМИ «Игроки "Ахмата" пытались оспорить гол: по их мнению, "Арсенал" должен был в этом моменте выбить мяч за пределы поля, поскольку игрок "Ахмата" Олег Иванов потерял мяч после столкновения со своим же партнером по команде, Мохаммади и, по мнению грозненцев, "Арсенал" должен был выбить мяч, чтобы врачи могли оказать Иванову помощь. В итоге игроков пришлось разнимать.

Арбитр матча Владислав Безбородов после драки показал красную карточку игрокам "Ахмата" Родолфо и Андрею Семенову, а также по желтой карточке игрокам "Арсенала" Артему Дзюбе и Гии Григалаве. Также предупреждение получил и Чаушич, снявший футболку после гола.

В результате Родолфо пропустит следующий матч чемпионата России против ЦСКА, который "Ахмат" проведет на своем поле 11 марта. Кроме того, КДК РФС может вынести санкции в отношении остальных участников драки. "Ахмат" и "Арсенал" после 21-го тура поменялись местами в таблице. Тульский клуб обогнал своего соперника на два очка и поднялся на седьмое место. "Ахмат" после 21 тура идет восьмым», — говорится в статье.