Карпин строит авторскую команду

Ростовчане не выглядят безнадежно

«Начало матча получилось бодрым. "Краснодар" больше владел мячом, но неожиданно острее атаковал "Ростов". К цели был близок Скопинцев — его удар в ближний угол парировал Андрей Синицын. Карпин вскинул руки верх, а хозяева ответили индивидуальным мастерством Смолова, но нападающий часто передерживал мяч.

В итоге свой "дежурный" гол форвард забил. Федор получил мяч в штрафной, без труда обыграл Макеева и пробил. Удар не получился, но "быкам" помог Песьяков, которому закрыли обзор собственные защитники. Спустя несколько минут Перейра мог забить второй, однако каким-то чудом не попал в ворота из убойной позиции.На 45-й минуте "Ростов" все-таки сравнял счет. Скопинцев заработал пенальти, а Алексей Ионов его уверенно реализовал.

Во втором тайме "Краснодар" вновь вышел вперед. Помог "быкам" пенальти. Смолов оформил дубль, забив двенадцатый мяч в сезоне.

После пропущенного гола Карпин использовал все замены, но пользы они не принесли. "Ростов" не смог устроить финальный натиск, а вот "быки" соперника на контратаке поймали.

Карпин потерпел поражение после возвращение в элиту российского футбола, но безнадежными ростовчане уж точно не выглядят», — пишет колумнист «Советского спорта» Сергей Иванов.

Правильная атмосфера

«Господи, до чего же в футболе важна атмосфера!

Ультрасовременная арена вместо старого среднестатистического "центрального стадиона", доставшегося в наследство от советской эпохи. Заполненные трибуны вместо пустых, а местами выломанных кресел.

Зеленое поле и теплая погода, позволяющая игрокам бегать с короткими рукавами, а болельщикам – наслаждаться зрелищем, вместо стонов о запредельном морозе.

Добавилось все это по сравнению с грустными в плане антуража матчами 1/4 финала Кубка России – и сразу расцвели всеми возможными красками интриги южного противостояния.

Кто из них "Столица Юга" – Краснодар или Ростов? Кто круче? "Быки", вот уже несколько лет метящие в самый зенит российского футбола, грезящие Лигой чемпионов и регулярно побеждающие желто-синих в премьер-лиге? Или мужики-сельмашевцы, не так уж давно обыгравшие "выскочек" Галицкого в финале Кубка России?

А чего стоит тренерская дуэль! Рассудительный Шалимов против импульсивного Карпина. Дерби подписавших "письмо 14". Битва одного из лучших россиян в истории чемпионата Италии с российской звездой испанской лиги», — говорится в материале Филиппа Папенкова на «СЭ».

Карпин строит авторскую команду

В РФПЛ появилась вторая команда, за игрой которой будет интересно наблюдать, считает автор «Чемпионата» Антон Михашенок.

«Болельщики "Ростова", которые следили за зимними тестовыми матчами команды, не дадут соврать: все ее потенциальные плюсы и минусы были видны уже тогда, все они были реализованы на шикарном поле в Краснодаре. Проблема с переходом из обороны в атаку, которая четко прослеживалась почти весь первый тайм, преследовала "Ростов" и в "товарняках": через пас в центральную зону команда Карпина выдвигалась вперед хуже, чем семилетние дети из академии "Барселоны". Но при этом билд-ап был принесен в жертву интересной идее: нелинейное использование латералей на чужой половине поля должно обеспечить команде больше выигранных отскоков и больше острых передач. В контрольных играх получалось, в Краснодаре отрезками — тоже, и этот вариант игры нетипичен для довольно скучного с точки зрения тактики и стратегии чемпионата России.

Посмотрим теперь со стороны плюсов. Карпин дал крайним защитникам и центральным полузащитникам больше свободы и сделал подвижнее оборону, не теряя в её качестве. Если один латераль глубоко на чужой половине поля, центральный защитник, играющий рядом с ним, уходит ближе к позиции крайнего, растягивая оборону до четырех футболистов, что терпимо при потере, которая отрежет от мяча далеко ушедшего латераля. Но этот плюс сопряжён и с минусом: команда становится слишком зависимой от фланговой и полуфланговой активности, а значит эффективность игры снижается, если латералей заставляют играть навесами. Тот же Скопинцев в Краснодаре был вынужден больше думать о подачах, чем о смещениях, а успешных навесов и прострелов из восьми попыток у него ноль.

Очень спорная ставка, но два раза по два лишних сантиметра свободного поля, и Скопинцев с его отличным рывком докажет, что она оправдана — так этой весной ещё точно будет...

"Ростов" Карпина начинает резво, амбициозно и действительно интересно для нейтрального болельщика. Если команда Бердыева была машиной по поеданию вопросительных знаков, то теперь в Ростове-на-Дону их будут расставлять вперемешку с восклицательными. Отбрасывая "Краснодар", в РФПЛ нет команд, об игре которых можно спорить. "Ростов", кажется, станет такой командой. Что бы ни говорили, а экспериментатор в тренере, который видел Артема Дзюбу "десяткой", действительно жив».

С «Ростовом» будет трудно всем

«"Ростов" показал себя командой, с которой будет трудно всем. Это команда злая и колючая, но которая при этом хочет играть в футбол, контролировать мяч и не пытается сразу забросить его вперед, избегает плохо подготовленных атак.

А "Краснодар" хорош своим упрямством в выбранной линии. Потому что эта линия – красива. У Шалимова кружева плетутся из стальной проволоки, у него не только перепас, но и прессинг. Минимальные изменения в составе, привычный рисунок игры. Отлично готовый к весне Смолов. И когда вы пересматриваете третий гол, с ферзевым рывком Гранквиста по левому краю, вспомните, пожалуйста, о том, что тренера этой волевой и боевитой команды почтеннейшая публика толкала к отставке. А он почему-то не послушал и движется в сторону Лиги чемпионов», — пишет комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин.

Карпин — не Фергюсон и не Романцев

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не понимает, почему из-за возвращения Валерия Карпина в РФПЛ «поднялся такой шум».

«Предполагал перед этим матчем, что "Краснодар" выиграет, но с трудом. Так оно и вышло. "Быки" все-таки обладают составом, который сильнее состава "Ростова". Мы в этом и убедились. Играли команды двух моих товарищей, поэтому никому предпочтения не отдавал. Мы не так много общаемся, потому что люди становятся занятыми, когда начинают тренировать.

На "Ростов" было интересно посмотреть, так как многое изменилось. Уже не в первый раз из ростовского клуба уходят под 10 человек и приходят столько же. Но, уверен, "Ростов" свои очки еще возьмет. Что касается перспектив "Краснодара", теперь интрига обостряется. Завтра и "Зенит", и "Краснодар", и ЦСКА будут болеть за "Спартак". Интрига может закрутиться очень сильно. Круг претендентов очерчен.

Верят ли ростовские болельщики в Карпина? Мне не очень нравится, что из-за его возвращения поднимается столько шума. К нам что, Фергюсон пришел или Романцев? Это абсолютно нормально. Один ушел, второй пришел. Это же абсолютно нормально», — сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».