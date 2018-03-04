Заснеженное супердерби обернулось провалом

Зеркальные схемы

«Всё, что могло случиться, чтобы дополнительно разжечь эмоции перед дерби "Локомотива" и "Спартака", — случилось. Запрет на баннер болельщиков "Спартака" (реакция на матч первого круга) – есть. Погодные условия, из-за которых был риск, что игру вообще отменят, – есть. Осечка конкурента, которая делала три очка в дерби ещё более значимыми – о да. И добавим количество травм защитников "Спартака", которое добавило матчу лёгкий налёт героического эпоса.

Каррера и Сёмин выставили зеркальные схемы. Коломейцев вместо Тарасова в опорной зоне "Локо" не удивил, это уже привычное решение. Фарфан не попал даже в заявку – и это первый неприятный сюрприз. Сразу же и второй: Ари получил небольшое повреждение перед началом игры и остался в запасе. Наверное, логично, учитывая погоду и то, что он недавно восстановился от травмы.

У Карреры тоже было не много вариантов. Без Боккетти и Таски в центре защиты вариантов нет в принципе. Пашалич на скамейке – кто-нибудь удивлён? Там же оказался Ханни, и казалось, что он будет первым кандидатом на усиление. Ну, и Селихов в воротах – это было ожидаемо, но, наверное, у болельщиков "Спартака" отлегло, когда они убедились, что Каррера обошёлся без экспериментов», — отмечает автор «Чемпионата» Кирилл Хаит.

«Режим Фернандеша»

«А "Локо" сознательно отдал мяч и включил "режим Фернандеша". Ману был единственным опасным игроком в составе хозяев в первой половине игры: португалец бил с острых углов, околоидеально исполнял штрафные (один раз чуточку перекрутил, второй – выручил Селихов), да и в подыгрыше с Рыбусем смотрелся просто замечательно. Выпадал из общей скучной и маломоментной игры в снегопад на рыхлом газоне разве что Эдер. Совсем ничего у него не получалось, выглядел еще один красно-зеленый португалец безлико.

Проблема "Спартака" крылась в отсутствии альтернатив. На протяжении первой 45-минутки гости показывали привычный для себя комбинационный футбол. Но в такую погоду мяч носом в ворота не заведешь! Ударами надо, мощными и сильными, преимущественно дальними. И вроде бы на поле Глушаков, Фернандо, Промес и еще парочка ребят с пушечным выстрелом, но почему же не били, а? Главный момент у спартаковцев возник на последней минуте тайма, когда мяч из пустых ворот вынес Игнатьев. В любой другой команде Владислав может бы и не побежал страховать голкипера на ленточку, но только не у Семина. Юрий Палыч не забалует!», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

Логичный результат

«Чувствовалось, что совладать со скользким полем обеим командам тяжело. И с каждой минутой становилось понятнее: много голов тут точно не будет, а победят не самые техничные, а самые бойкие и морозоустойчивые.

О каком-то явном преимуществе говорить не приходилось. До ворот мяч доходил катастрофически редко. Зато сколько было борьбы! Рыбус упал на локоть Самедова и разбил нос в кровь, Фернандеш прыгнул двумя ногами в Ещенко. И это лишь самые жесткие эпизоды. А хватало и других. Шутка ли, желтые карточки получила вся (!) линия обороны "Спартака". И Зобнин в придачу.

А вот моментов было немного. Запомнился опасный удар Фернандеша со штрафного – здорово сложился Селихов (португалец имел еще несколько шансов, став, пожалуй, самым опасным игроком матча). И, конечно, настоящий подвиг совершил Игнатьев, успевший в прыжке в шпагате отбить мяч, пущенный в уже пустые ворота Самедовым.

Логичный результат. Чемпионская гонка находится в стадии заморозки. Ждем настоящей весны», — кратко резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

Снежное царство

«А "Локомотив" избрал ту же модель, что и в Лиге Европы. На острие сосулькой застыл Эдер, братья Миранчуки протаптывали тропу Фернандешу, а тыл сторожили боевые снеговики с красными носами. "Спартак" предложил тоже что-то больно знакомое, разве что его снеговики время от времени подтаивали, а Промес закопался в сугроб. Однажды возник в эпицентре, пробил, но Игнатьев на смазанных лыжах вынес мяч с линии ворот.

Это был тот самый редкий случай, когда обе команды играли без мяча. Такое бывает. Когда в середине второго тайма мяч оказался у "Локомотива", стал понятен расклад сил: хозяева чуть тоньше и опаснее, эффективнее преодолевают сугробы центра и лучше орудуют в последней трети. И это еще "Спартаку" повезло, что игроки "Локомотива" не догадались замаскировать форму под цвет поля. Немного грязи – и слились бы с газоном.

Иногда команды напоминали нам, что играют в футбол. Проходили даже многоходовки в три-четыре быстрых паса. Свежо и сочно. Красота! И все было бы совсем хорошо, если бы было видно, чем играют. Так и живем: "Сармат" у нас есть, а красный мяч даже в столице – дефицит. Но это ладно, ерунда. По федеральному каналу игру не показали, назначили самого неподходящего главного арбитра – не переживать же нам по каждому поводу...», — иронизириует автор FootballHD Михаил Борзыкин.

Игнатьев сорвал реабилитацию Самедова

«Вопреки ожиданиям преимущества у "железнодорожников" не наблюдалось — ни игрового, ни территориального. Напротив, "Спартак" чаще владел мячом и более явственно выражал претензии на три очка. Хотя по голевым моментам вплоть до концовки первого тайма сохранялся паритет. Красно-белые в лице Луиса Адриано опасно пальнули выше перекладины после розыгрыша углового, соперник ответил эффектным ударом Ману Фернандеша с лета и под острым углом — тоже неточным.

А перед самым перерывом "Локо" заработал два бонуса — опаснейшие штрафные, сдобренные желтыми карточками у игроков "Спартака". Все тот же Фернандеш оба раза был в сантиметрах от гола, сначала отправив мяч по крутой дуге в сетку ворот с внешней стороны, затем — в перчатки Александра Селихова.

Правда, красно-белые успели ответить выпадом, который смело можно назвать моментом всего матча. Александр Самедов первым успел на подбор к отскочившему от Гильерме мячу и пробил по пустым воротам. Гол казался неминуемым, а вместе с ним и реабилитация спартаковского хавбека за удаление в поединке первого круга, но Владислав Игнатьев сумел вынести мяч буквально в полуметре от ленточки», — фиксирует специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

Что с заменами, Массимо?

«Не совсем понятны были и замены, которые провел Каррера. Семин выполнил только одну, да и ту – в самой концовке, когда надо было потянуть время. Итальянец же вдруг попытался усилить футбол выходом Мельгарехо и Джано вместо Самедова и Фернанду. Причем в момент, когда игра и без этого проходила под знаком доминирования его команды. В результате парагваец первые минут 10-15 привыкал к газону, скользил и паниковал.

Грузинский хавбек же долго лечился от повреждения, а тут его, хрупкого и едва готового, бросили в бой. Какую-то логику попытаться найти можно – Ананидзе умеет нанести хлесткий дальний удар, которых в исполнении "Спартака" в этом матче было мало. Но получилось так, что после перестановок гости всякий раз теряли инициативу. А без ушедшего бразильца вовсе перестал выходить из обороны. У красно-белых не получилось даже организовать финальный навал», — удивляется автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

«Локомотив» сумел выстроить оборону

«Мысль первая. "Спартак" категорически не заслуживает второго чемпионства кряду. Его новому статусу самой дорогостоящей команды РФПЛ уже не к лицу безбашенность и неуправляемые заносы, коими выученики Массимо Карреры накормили любителей острых ощущений сверх всякой меры. Да и видеть второй год подряд в Лиге чемпионов под первым номером от РФПЛ команду с зияющими тактическими изъянами не очень хочется. Уж слишком от "Спартака" отдает сыростью на европейском фронте.

Мысль вторая. "Локомотив", напротив, дает актуальный пример эффективного саморазвития в контексте финансовой экономии. И, знаете, даже в столь малофутбольном дерби Юрий Семин и его гвардия сделали еще шаг вперед в деле этого самого командного развития. Пусть даже внешне он выглядел как оглядка Юрия Палыча в далекое локомотивское прошлое. В нынешнем-то чемпионате я не нашел у "Локо" доселе ни одной игры, когда команда вот так здорово была заточена на обеспечение оборонительной надежности! Не согласны? А вы повспоминайте, повспоминайте! И обнаружите, что даже в триумфальном матче на "Крестовском" тылы "Локо" в первом тайме порой напоминали проходной двор. А нынче была реанимирована забытая, казалось, ценность из старинной семинской классики: мяч может попасть в нашу штрафную только потрепанным и в крови!», — отмечает колумнист «Советского Спорта» Юрий Цыбанев.

Плохие поля — препятствие на пути к золоту

«А вот какими поля будут сейчас? Ранней весны синоптики нам нынче не обещают, и сложно представить, как при минусе в атмосфере будет восстанавливаться черкизовский газон после таких испытаний, что выпали на его долю в это воскресенье. И не стоит считать дежурной реплику Юрия Сёмина, который в послематчевом интервью на вопрос, что теперь может помешать его команде взять золото, ответил: плохие поля.

Да, стратегически ничья со "Спартаком" на самом деле "Локомотиву" на руку. Но только это один матч. А впереди ещё девять. Из которых ближайшие два на Урале. И если представить, что железнодорожники, отмучившись там, как и со "Спартаком", возьмут по очку, а "Краснодар" дважды победит (у него поля обещают быть лучше), от сегодняшних семи очков разрыва останется только три – дистанция, которая преодолевается в девяносто минут. Потому и не кажутся преувеличением слова Сёмина о том, какое препятствие считает он самым коварным на пути к титулу», — считает автор Sportbox.ru Андрей Колесников.

«Локомотив»: будущий чемпион

«Суеверные фанаты "железнодорожников" не будут спешить? Но если смотреть со стороны, то жаркая московская весна позволила ответить на вопрос о будущем чемпионе. "Локомотив" готов не проигрывать "Спартаку" по качеству футбола в трудных условиях. А это значит, что Семин сможет набирать очки в темпе "Зенита" и остальных преследователей. Учитывая солидную фору, мировой достаточно, чтобы отпраздновать в итоге чемпионский титул.

В отличие от отдельных матчей прошлого года, сегодня "железнодорожники" скорее тренировались отбиваться от "Атлетико", чем пытались победить "Спартак". Но раз команда Карреры даже с почти тезками "матрасников" не справилась, стоит ли удивляться, что Семину не составило труда выстроить игру вторым номером? Благодаря стратегии "Локомотива" у "красно-белых" не осталось серьезных причин верить во второй подряд титул в РФПЛ. Осталась призрачная надежда, что все соперники вдруг сбавят, а подопечные Карреры соберут серию побед.

Но вероятнее другой сценарий – все будут терять и приобретать очки, и раз "Локомотив" оторвался на семь пунктов от ближайшего преследователя, им достаточно остаться собой, чтобы вслед за "Спартаком" выиграть чемпионское звание», — пишет автор «Соккер.ру» Игнат Березин.

В нулях на табло виновато поле

«К сожалению, огромную роль в нулях на табло сыграл усыпанный снегом и промерзший газон. Играя на тяжелом поле, и "Спартак", и "Локомотив" упрощали игру, сделав сразу по 77 длинных передач! Обычно они делают меньше.

Сказался погодный фактор не только на тактике команд (упрощение игры в ряде эпизодов), но и игроках. Алексей Миранчук и Квинси Промес любят комбинировать низом. Но в центральном матче 21-го тура их брак зашкаливал. По данным WhoScored.com, точность передач Миранчука составила 72%, а Промеса — 62,5%. Средний показатель Миранчука в сезоне — 81,9%, а Промеса — 80%. Ни Промес, Ни Миранчук не выводили партнеров на удар, что им несвойственно.

Что качество поля на игроках двух команд сказалось, легко понять, посмотрев на их статистику из первого матча, в котором "Локо" победил "Спартак" 4:3. Игра состоялась в августе. Точность передач Промеса составила 79%, а Миранчука — 81%! Промес тогда создал для партнеров четыре возможности для гола, а Миранчук две. А ведь играли те же самые команды!

На отличном поле "Спартак" и "Локо" сподобились на семь голов, на промерзлом — ни на один: вот и вся разница между летним и зимним футболом. Точность передач "Спартака" тогда составила 82%, а "Локо" — 83%. Нынче цифры совершенно другие — 73% и 69% соответственно. В летнем матче зрители увидели 13 обводок, тогда как в зимнем только четыре!

Второй матч между "Спартаком" и "Локо" превратился в борьбу. Когда матч футбольных коллективов сводится к борьбе, а уступать никто не хочет, дело часто сводится к ничьей», — сыплет статистикой обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ломоносов.

Супердерби – это полный провал

«Тягучий, снежный матч с нулем забитых мячей увидели не все: "Матч ТВ" зарубил трансляцию, а поле в Черкизово занесло снегом. Красные линии, мальчики с лопатами и тусклый для зимы желтый мяч не спасали.

Победить и сохранить 9 очков от второго места у "Локомотива"не получилось, так что ничья в московском снегу – нормально.

Ненормально другое – главный матч весны в РФПЛ, куда аккредитовались даже из Wall Street Journal, прошел на кошмарно заснеженном поле, где невозможно прилично атаковать и разглядеть Промеса. Хотя в последнем виновата не погода: Куинси окончательно потух после вылета из Лиги Европы. "Оценка команды равна оценке поля, – оценка от Карреры. – Точные передачи не получаются на таком газоне, играть очень тяжело". Поэтому самое яркое в Черкизово сегодня – это салатовые пледы для болельщиков за 100 рублей и концерт группы "Ногу Свело" перед матчем.

0:0 – подсвеченные фаерами, дриблингом Зобнина у ленточки своих ворот, жестяным подкатом Фернандеша под Ещенко и спасением Игнатьева – освежили весну конкурентам "Локомотива" и точно не сделали наш чемпионат лучше. "Локо" – "Спартак", начиная с матча за Суперкубок-2017, – всегда огонь и бешеные карусели. Сегодня запомнились холодом, ужасной картинкой и позорищем с мячом», — пишет автор блога «Липучая мышь» Евгений Марков.