«Тосно» победил в Хабаровске

Единственный гол был забит на 69-й минуте — Мирзов прорвался по левому флангу, вошел в штрафную, обыграл соперника и мягким обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу. Для 24-летнего игрока этот мяч стал первым в составе «Тосно».

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