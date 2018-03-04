«Тосно» победил в Хабаровске

Единственный гол был забит на 69-й минуте — Мирзов прорвался по левому флангу, вошел в штрафную, обыграл соперника и мягким обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу. Для 24-летнего игрока этот мяч стал первым в составе «Тосно».
Команда Дмитрия Парфенова поднялась на 12-ю строку турнирной таблицы (23 очка), «СКА-Хабаровск» — 16-й (12 очков).
Чемпионат России. 21-й тур
«СКА-Хабаровск» – «Тосно» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 69 Мирзов.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Богаев, Карпов, Тубич, Баляйкин (Калинский, 67), Самсонов, Карасев, Никифоров, Кабутов, Федотов (Савичев, 46), Секульски (Маркович, 75).«Тосно»: Опарин, Чернов, Буйволов, Маргасов, Дугалич, Мирзов (Макаров, 80), Жигулев, Галиулин (Труйич, 76), Полетанович, Нуну Роша (Карницкий, 88), Погребняк.Предупреждения: Мирзов (24), Богаев (30), Тубич (39), Чернов (41), Жигулев (67), Самсонов (72).