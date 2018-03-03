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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл», «МанСити» сыграет с «Челси», «МЮ» в гостях у «Кристал Паласа»

    Подробности матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити» — «Челси»
    «Манчестер Сити» — «Челси»
    uefa.com
    С 3 по 5 марта в английской Премьер-лиге пройдут матчи 29-го тура.

    «Бёрнли» – «Эвертон» 2:1

    В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» принимал «Эвертон». Хозяева поля одержали волевую победу.

    Матч завершился со счетом 2:1.

    «Эвертон» открыл счет во встрече на 20-й минуте благодаря точному удару Дженка Тосуна. Однако в начале второй половины игры Эшли Барнс счет сравнял, а на 80-й минуте Крис Вуд принес «Бернли» победу.

    После этого матча «Бернли» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, у «Эвертона» — 34 очка и девятое место.

    Чемпионат Англии. 29-й тур
    «Бернли» — «Эвертон» — 2:1 (0:1)
    Голы: Дженк, 20 (0:1). Барнс, 56 (1:1). Вуд, 80 (2:1). «Бернли»:Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Вуд, 46), Леннон, Гвюдмундссон, Барнс.«Эвертон»: Пикфорд, Уильямс, Коулман, Мартина, Кин, Сигурдссон (Боласье, 83), Гуйе, Дэйвис (Руни, 59), Уолкотт, Дженк (Ньясс, 68), Калверт-Льюин.Предупреждения: Калверт-Льюин, 26. Уэствуд, 36. Удаление: Уильямс, 86.

    «Лестер Сити» – «Борнмут» 1:1

    В другом матче отчетного тура «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Борнмутом» — 1:1.

    Лисы ушли от поражения на седьмой компенсированной минуте благодаря голу Рияда Мареза.

    Чемпионат Англии. 29-й тур
    «Лестер» — «Борнмут» — 1:1 (0:1)
    Голы: Кинг, 35 — с пенальти (0:1). Махрез, 90+7 (1:1). «Лестер»: Шмайхель, Фукс (Диабате, 79), Морган, Магуайр, Адриэн Силва (Ихеаначо, 59), Олбрайтон, Джеймс, Амарти (Чилвелл, 20), Ндиди, Варди, Махрез.«Борнмут»: Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук, Станислас, Кинг (Муссе, 90+1), Уилсон (Сермен, 77).Предупреждения: Адриэн Силва, 50. Гослинг, 64. Магуайр, 90+4.

    «Саутгемптон» – «Сток Сити» 0:0

    В матче 29-го тура АПЛ «Саутгемптон» и «Сток Сити» поделили очки — 0:0.

    Чемпионат Англии. 29-й тур
    «Саутгемптон» — «Стоук Сити» — 0:0
    «Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу, Лемина, Тадич (Габбьядини, 64), Редмонд, Каррильо (Лонг, 80), Симс (Буфаль, 76).«Стоук Сити»: Батленд, Мартинс Инди, Стафилидис (Крауч, 46), Зума, Кэмерон, Бауэр, Аллен, Ндиай, Шупо-Мотинг (Хесе, 64), Диуф (Питерс, 23), Шачири.Предупреждение: Кэмерон, 41.

    «Суонси Сити» – «Вест Хэм Юнайтед» 4:1

    В матче 29-го тура чемпионата Англии «Суонси» на своем поле разгромил «Вест Хэм» — 4:1.

    Чемпионат Англии. 29-й тур
    «Суонси» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1 (2:0)
    Голы: Ки Сон Ен, 8 (1:0). ван дер Хорн, 32 (2:0). Кинг, 48 (3:0). Дж.Айю, 63 — с пенальти (4:0). Антонио, 79 (4:1). «Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Кинг (Кэрролл, 81), Ки Сон Ен, Клукас (Абрахам, 90), А.Айю (Дайер, 78), Дж.Айю.«Вест Хэм Юнайтед»: Адриан, Эвра (Антонио, 46), Сабалета, Рид (Бирам, 27), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Ланцини, Райс, Эрнандес, Арнаутович.Предупреждения: Нобл, 41. Арнаутович, 66. Куяте, 66.

    «Тоттенхэм Хотспур» – «Хаддерсфилд Таун» 2:0

    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Хаддерсфилдом» (2:0) в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги.

    Счет был открыт на 27-й минуте. Прекрасную контратаку организовали «шпоры», Деле Алли получил мяч в центре и отдал точную передачу на Сон Хын Мина, кореец убежал от всех, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

    На 54-й минуте Гарри Кейн воспользовался ошибкой обороны соперника, подхватил мяч и набрал ход на правом фланге, после чего выполнил идеальный заброс на дальнюю штангу, откуда точно пробил головой Сон Хын Мин.

    Чемпионат Англии. 29-й тур
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Хаддерсфилд» — 2:0 (1:0)
    Голы: Сон Хын Мин, 27 (1:0). Сон Хын Мин, 54 (2:0). «Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 77), Эриксен, Дайер, Алли (Лукас, 83), Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн.«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Уильямс, Хогг (Депуатр, 83), Притчард (Биллинг, 45+1), ван Ла Парра, Мунье, Кванер (Инс, 33).Предупреждения: Алли, 20. Хогг, 61.

    «Уотфорд» – «Вест Бромвич Альбион» 1:0

    В матче 29-го тура «Вест Бромвич» потерпел выездное поражение от «Уотфорда» — 0:1.

    Чемпионат Англии. 29-й тур
    «Уотфорд» — «Вест Бромвич Альбион» — 1:0 (0:0)
    Гол: Дини, 77 (1:0). «Уотфорд»: Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат, Холевас (Бритос, 90+5), Капуэ, Перейра, Дукуре, Дини, Каррильо (Хьюз, 66), Ришарлисон (Окака Чука, 54).«Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Эванс, Гиббс, Доусон, Хегази, Брант, Крыховяк (Макклин, 81), Ливермор (Филд, 87), Родригес (Берк, 89), Рондон, Филлипс.Предупреждения: Капуэ, 25. Мариаппа, 72.

    «Ливерпуль» – «Ньюкасл Юнайтед» 2:0

    В матче 29-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» — 2:0.

    Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Окслейд-Чемберлен подкараулил отскок в центре поля, затем Алекс прорвался к штрафной площади «Ньюкасла» и выполнил передачу на Мохаммеда Салаха, который уверенно обработал мяч и расправился с Дубравкой.

    На 58-й минуте «Ливерпуль» увеличил своё преимущество. Фирмино прошёл по центру к штрафной площади и выполнил передачу на Садио Мане, который уверенно отправил мяч в угол ворот.

    После этого матча «Ливерпуль» с 60 очками на 2-м месте, а «Ньюкасл» на 16-м месте — 29 очков.

    Чемпионат Англии. 29-й тур
    «Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 2:0 (1:0)
    Голы: Салах, 40 (1:0). Мане, 55 (2:0). «Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 79), Эмре Джан, Роберту Фирмину (Матип, 88), Салах, Мане (Лаллана, 74).«Ньюкасл»: Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Мерино (Хэйден, 73), Атсу, Гэйл (Хоселу, 66), Мерфи (Перес, 85).

    «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Арсенал»

    4 марта, 16:30 мск

    «Манчестер Сити» – «Челси»

    4 марта, 19:00 мск

    «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»

    5 марта, 23:00 мск

    «Арсенал» будет мучаться и вымучит«Брайтон» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 29-го тура английского первенства по футболу 4-го марта
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