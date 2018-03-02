Скрипченко неудовлетворен ничьей с «Рубином»

Главный тренер «Анжи»подвел итоги домашнего матча 21-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином» (1:1).

«По тому, как складывалась игра, есть неудовлетворение, поскольку не удалось победить. Были моменты, могли выиграть. Выпустили троих нападающих, уже пошли ва-банк. Но одна из замен сработала в виде забитого гола.

А так, соперник грамотно оборонялся, и мы знаем, насколько "Рубин" умеет целостно и плотно играть в обороне. Только путем каких-то перестановок во втором тайме мы смогли развернуть игру в другую сторону. То, что спасли игру, – это хорошо, но у меня, как у тренера, есть неудовлетворение.

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С какими задачами на поле выходили Лескано и Калмыков? Это большие форварды, они умеют хорошо играть на "втором этаже". Соперник очень плотно оборонялся, и нашей задачей было — навязать верховую борьбу, работать на подборах и при фланговых подачах», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».