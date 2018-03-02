«Анжи» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче весенней части РФПЛ

сыграл вничью св стартовом матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 36-й минуте, когда Сердар Азмун здорово развернулся в борьбе с соперником на левом фланге и выполнил заброс в центр штрафной площади, где Ивелин Попов в касание отправил мяч в ворота.

Хозяева отыгрались на первой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. Хуан Лескано с левого фланга ворвался в штрафную площадь и низом направил мяч в дальний угол.

В турнирной таблице «Рубин» занимает 11-е место (24 очка), а «Анжи» — 14-е (20 очков).