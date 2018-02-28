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    Примера. «Реал» проиграл «Эспаньолу», «Атлетико» примет «Леганес», «Барса» в гостях у «Лас-Пальмаса»

    Подробности матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Реал» — «Эспаньол»
    «Реал» — «Эспаньол»
    Онлайн: Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    С 27 февраля по 1 марта в Испании пройдут матчи 26-го тура Примеры.

    «Эспаньол» – «Реал Мадрид» 1:0

    Мадридский «Реал» потерпел гостевое поражение от «Эспаньола» (0:1) в матче 26-го тура испанской Примеры.

    Единственный мяч был забит на третьей компенсированной минуте. Морено начал атаку «Эспаньола» в центре поля, отдал на правый фланг на Гарсию, тот прострелил обратно в центр, Херар Морено хорошо пробил с отскоком от газона.

    Мяч, возможно, полетел чуть выше, чем рассчитывал голкипер, но в любом случае удар получился красивым и почти точно в угол.

    После этого матча «Реал» с 51 очком на 3-м месте, а «Эспаньол» на 13-м месте — 31 очко.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Эспаньол» — «Реал» — 1:0 (0:0)
    Гол: Морено, 90+3 (1:0).«Эспаньол»: Диего Лопес, Наварро, Дуарте, Давид Лопес, Кариколь, Серхио Гарсия, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Санчес, Дардер, Пьятти (Леу Баптистан, 79), Морено.«Реал»: Навас, Хакими, Варан, Серхио Рамос, Начо, Васкес, Льоренте, Ковачич (Майораль, 89), Бэйл (Себальос, 81), Асенсио, Иско (Бензема, 69).Предупреждения: Бэйл, 37. Кариколь, 81.

    «Жирона» – «Сельта» 1:0

    «Жирона» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле «Сельту» — 1:0.

    Победный мяч на счету Кристиана Португеса. После этого успеха «Жирона» поднялась на седьмое место в чемпионате Испании.

    Победа над «Сельтой» стала для «Жироны» пятым подряд успехом на своём поле.

    Сухая серия вратаря «Жироны» Буну на домашнем стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» составляет уже 450 минут.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Жирона» — «Сельта» — 1:0 (1:0)
    Гол: Португес, 14 (1:0). «Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Планас, Маффео, Хуанпе, Борха (Алейкс Гарсия, 71), Порту (Тимор, 90), Пере Понс, Гранель, Стуани (Лосано, 85).«Сельта»: Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс (Радойя, 75), Лоботка, Хосабед Санчес (Бойе, 75), Аспас, Эмре Мор, М.Гомес.Предупреждения: Маффео, 26. Стуани, 53. Хонни Кастро, 60. Эмре Мор, 81. Алейкс Гарсия, 86.

    «Атлетик» Б – «Валенсия» 1:1

    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 1:1.

    В составе «летучих мышей» на 23-й минуте отличился полузащитник Жоффре Кондогбья. На 39-й минуте баски могли отыграться, но Ариц Адурис не реализовал пенальти.

    А на 49-й минуте защитник Оскар Де Маркос сравнял счет.

    После этого матча «Валенсия» на 4-м месте — 49 очков, а «Атлетик» на 12-м месте — 31 очко.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Атлетик» — «Валенсия» — 1:1 (0:1)
    Голы: Кондогбья, 23 (0:1). Де Маркос, 49 (1:1).Нереализованный пенальти: Адурис (Атлетик), 36 (вратарь)«Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Саборит, Нуньес, Рауль Гарсия (Лекуэ, 77), Сусаэта (Иньяки Уильямс, 63), Сан-Хосе, Эчеварриа, Адурис, Кордоба.«Валенсия»: Нету, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен, Кондогбья, Дзадза (Солер, 83), Вьетто (Родриго, 71), Торрес (Гонсалу Гедеш, 75).Предупреждения: Дзадза, 20. Кордоба, 29. Мурильо, 69.

    «Малага» – «Севилья»0:1

    В матче 26-го тура испанской Примеры «Малага» потерпела домашнее поражение от «Севильи» — 0:1.

    Единственный мяч на 15-й минуте забил полузащитник Хоакин Корреа.

    После этого матча «Севилья» с 39 очками на 6-м месте, а «Малага» замыкает таблицу с 13 очками

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Малага» — «Севилья» — 0:1 (0:1)
    Гол: Корреа, 15 (0:1).«Малага»: Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес (Самуэль Гарсия, 84), Ласен, Итурра, Чори Кастро, Идейе (Буэно, 76), Ролан, Саксесс (Эн-Несири, 34).«Севилья»: Рико, Кьер, Лаюн, Арана, Лангле, Банега, Писарро, Сарабия, Корреа (Васкес, 63), Бен Йеддер (Рамирес, 78), Нолито (Гайс, 88).Предупреждения: Лаюн, 12. Идейе, 44. Росалес, 65. Сарабия, 67.

    «Хетафе» – «Депортиво» 3:0

    В матче 26-го тура испанской Примеры «Хетафе» разгромил «Депортиво» — 3:0

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Хетафе» – «Депортиво» — 3:0 (2:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – 40 Анхель, 2:0 – 44, автогол Боведа, 3:0 – 82 Молина. «Хетафе»: Мартинес, Бруно Гонсалес, Антунеш, Суарес, Даконам, Портильо, Мора (Сибасаки, 64), Арамбарри, Дьедиу (Ндокит, 85), Анхель (Реми, 75), Молина. «Депортиво»: Мартинес, Шер, Луизинью, Хуанфран, Боведа, Крон-Дели (Борхес, 46), Мунтари (Андоне, 63), Москера, Баккали (Картабия, 77), Перес, Адриан. Предупреждения: Луизинью (20), Мора (25), Крон-Дели (34), Дьедиу (50), Москера (57), Боведа (88).

    «Атлетико» М – «Леганес»

    28 февраля, 23:30 мск

    «Эйбар» – «Вильярреал»

    28 февраля, 23:30 мск

    «Бетис» – «Реал Сосьедад»

    1 марта, 21:30 мск

    «Лас-Пальмас» – «Барселона»

    1 марта, 23:00 мск

    «Алавес» – «Леванте»

    1 марта, 23:30 мск

    Продолжат ли «лягушки» падать на дно? «Алавес» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 марта
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