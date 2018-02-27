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    УЕФА изменил формат еврокубков

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    Кубок Лиги чемпионов
    На фото:Кубок Лиги чемпионов
    УЕФА на официальном сайте объявил об изменении формата проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    По новой схеме в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую попадут 26 клубов. Еще 6 участников определятся в результате отборочного турнира.

    Прямые путевки получат:

    — победители Лиги чемпионов и Лиги Европы;

    — по четыре клуба из четырех лидеров клубного рейтинга УЕФА (на данный момент — Испания, Англия, Италия, Германия);

    — по два клуба из стран, занимающих пятое и шестое место в рейтинге (на данный момент — Франция и Россия);

    — чемпионы стран, занимающих места с 7-го по 10-е (на данный момент — Португалия, Украина, Бельгия, Турция).

    Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом турнире по итогам национального чемпионата, то освободившееся место получит чемпион страны, занимающей в рейтинге 11-е место (сейчас — Чехия).

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    Если действующий победитель Лиги Европы получит право сыграть в групповом турнире по итогам национального чемпионата, то его место займет третий клуб чемпионата, занимающего пятую строчку (сейчас — Франция).

    Прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы получат 27 клубов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификации.

    Прямые путевки в Лигу Европы получают:

    — по две команды из пяти лучших чемпионатов (Испания, Германия, Англия, Италия, Франция);

    — по одной команде из чемпионатов, занимающих 6-12 места (Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария);

    — 10 команд, вылетевших из третьего и четвертого раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.

    Изменения в формате вступят в силу уже со следующего розыгрыша турниров в сезоне-2018/19.

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