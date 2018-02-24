«Эвертон» проиграл «Уотфорду»

Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий Трой Дини.
После этого матча «Уотфорд» на 10-м месте — 33 очка, а «Эвертон» на 9-й строке таблицы — 34 очка.
Чемпионат Англии. 28-й тур
«Уотфорд» — «Эвертон» — 1:0 (0:0)
Гол: Дини, 79 (1:0).«Уотфорд»: Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат, Холевас, Капуэ, Перейра (Кико Фемения, 56), Дукуре, Дини, Деулофеу (Каррильо, 63), Ришарлисон (Окака Чука, 56).«Эвертон»: Пикфорд, Уильямс, Мартина, Кин, Кенни, Сигурдссон (Боласье, 82), Гуйе, Дэйвис, Руни (Калверт-Льюин, 82), Уолкотт, Ньясс (Дженк, 57).Предупреждения: Капуэ, 53. Гуйе, 64. Янмат, 89. Каррильо, 90+2.