«Эвертон» проиграл «Уотфорду»

После этого матча «Уотфорд» на 10-м месте — 33 очка, а «Эвертон» на 9-й строке таблицы — 34 очка.

«Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 24 февраля

Помешают ли «Уотфорду» кадровые проблемы? «Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 24 февраля

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