«Бавария» не справилась с «Гертой»

Мюнхенскаяна своем поле сыграла вничью с берлинской(0:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Отметим, что на этой игре прервалась 14-матчевая победная серия мюнхенцев. Также добавим, что этот матч стал 250-м для нападающего баварцев Роберта Левандовски в бундеслиге.

После этого матча «Бавария» с 60 очками возглавляет таблицу, а «Герта» на 11-м месте — 31 очко.

В другом матче франкфуртский «Айнтрахт» на выезде уступил «Штутгарту» — 0:1. Единственный мяч на 13-й минуте забил полузащитник хозяев Эрик Томми.

В параллельных встречах «Ганновер» уступил менхенгладбахской «Боруссии» — 0:1, а матч «Хоффенхайм» — «Фрайбург» завершился вничью — 1:1.