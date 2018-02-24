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    «Бавария» не справилась с «Гертой»

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Герта Календарь Бундеслиги
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с берлинской «Гертой» (0:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

    Отметим, что на этой игре прервалась 14-матчевая победная серия мюнхенцев. Также добавим, что этот матч стал 250-м для нападающего баварцев Роберта Левандовски в бундеслиге.

    После этого матча «Бавария» с 60 очками возглавляет таблицу, а «Герта» на 11-м месте — 31 очко.

    В другом матче франкфуртский «Айнтрахт» на выезде уступил «Штутгарту» — 0:1. Единственный мяч на 13-й минуте забил полузащитник хозяев Эрик Томми.

    В параллельных встречах «Ганновер» уступил менхенгладбахской «Боруссии» — 0:1, а матч «Хоффенхайм» — «Фрайбург» завершился вничью — 1:1.

    И на «старуху» найдется «краснуха»«Бавария» — «Герта». Прогноз и ставки на матч 24-го тура первенства Германии по футболу 24 февраля
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