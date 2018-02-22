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    Фавр: Если бы не штанги и перекладины, «Ницца» добилась бы победы

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    Люсьен Фавр
    На фото:Люсьен Фавр
    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом».

    В четверг, 22 февраля, «Ницца» проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1. Первая встреча также закончилась поражением французской команды – 2:3.

    «Считаю, что мы сыграли неплохо, команда создавала моменты и в первом, и во втором тайме.

    Но в эти хорошие моменты мы не забивали, а в итоге пропустили на контратаке. Мы старались, сыграли неплохо, но этого оказалось мало.

    Проблема в том, что мы не забиваем. Если бы не штанги и перекладины, то добились бы лучшего результат.

    Хотя после домашнего поражения нам было тяжело. Я испытываю сожаление по итогам двух встреч. Нам не хватило реализации моментов.

    Нам надо больше создавать моментов. В первом матче мы должны были вести 3:0, и я сожалению, что так не вышло. Нам надо быть практичными. Но после 2:3 дома сложно было на что-то рассчитывать.

    Московская команда располагает Фернандешем, который владеет обоими ногами, сильными Миранчуками, Ари, Фарфаном.

    "Локомотив" хорош в контратаке, силен в защите. Но даже с такой командой мы смогли создать многоженство моментов.

    Кого бы из них взял в свою команду? Честно, не знаю. Есть несколько, но не буду называть фамилии.

    Да, Балотелли мог сотворить чудо. Он нанес хороший удар, попал в перекладину. Еще на пять сантиметров ниже, и был бы гол, вратарь только провожал мяч глазами. Но ему сегодня немного не повезло», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в 15:00 по московскому времени.

    Вперед и по шпалам«Локомотив» — «Ницца». Прогноз и ставки на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля
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