Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов

«Ницца» еще не созрела для еврокубкового уровня

«Это самый худший возможный сценарий, который можно было себе представить перед матчем. Идеально начав поединок, когда счет на 4-й минуте открыл Марио Балотелли, "Орлы" удвоили свой перевес ударом с пенальти за игру рукой от экс-защитника "Ниццы" Неманьи Пейчиновича. Итальянский форвард сделал дубль и поставил свой коллектив на победный путь, тогда как его партнер по атаке Ален Сен-Максимен также приносил пользу хозяевам, часто тестируя своего визави Виталия Денисова", — пишет в отчете об игре Nice Matin.

'Затем подопечные Люсьена Фавра начали тонуть в борьбе с лидером российского чемпионата, который ни на секунду не паниковал с тем, чтобы переломить ход поединка. Мануэл Фернандеш, оформивший хет-трик, подписал приговор сопернику, который при счете 1:2 остался в меньшинстве после удаления Расина Коли... Обескураживающий результат от Орлов, которые сейчас, похоже, еще не созрели для еврокубкового уровня, и для того, чтобы выйти в 1/8 финала, в ответном матче им понадобится провести идеальный поединок'.

Шансы 'Ниццы' на 1/8 финала скопрометированы

'За несколько секунд до перерыва Локомотив включил полные скорости и свел отставание к минимуму реализованным 11-метровым... Это взятие ворот вдохновило москвичей, и они доминировали в остальное время на поле, чему помогли вышедшие на замену перед вторым таймом Джефферсон Фарфан и Майцей Рыбус...', — пишет на страницах France Football Юго Жирардо.

'Дальнейшее трудно было предположить, ведь на 39-й минуте счет был 2:0. То, что должно было перерасти в фестивальный вечер в итоге обернулось фиаско, и когда счет был близок к 3:0, он превратился в 2:1. Теперь шансы подопечных Фавра пройти в следующий раунд несколько скомпрометированы'.

'Локо' победил 'Ниццу' и слабый ритм

'Но с первых минут стало ясно – для хорошего зачина 'Локомотиву' не хватает бодрости, соревновательного ритма. Шутка ли – два месяца без официальных матчей. Пока гости гнали от себя подальше южные сны, 'Ницца' начала быстрее, острее, наглее. Сен-Максимен терзал левый фланг обороны железнодорожников, Балотелли толкался и топтался по ногам в центре поля и в штрафной, Плеа нагружал работой правый край защиты', — рассказывает Егор Бычков в материале на 'Спорт-Экспресс'.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» Московский «Локомотив» одержал гостевую победу над «Ниццей» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Гости редко, но огрызались. Хорошо смотрелся впереди Ари, настырно разгонял атаки Фернандеш. Под самый занавес первого тайма гости проснулись окончательно – зазвенела перекладина ворот 'Ниццы' после удара одного из Миранчуков, и тут же за фол в штрафной в ворота хозяев был назначен пенальти: Фернандеш не промахнулся. Вторую половину 'Железнодорожники' и вовсе начали по-хозяйски».

«Локо» после сборов: бардак в обороне и тонны креатива в атаке

«После перерыва 'Локомотив' перестроился на схему с одним опорником Игорем Денисовым, после выхода Фарфана вместо Коломейцева. В чемпионате так москвичи осенью практически не играли, но на сборах такой вариант тренерский штаб использовал достаточно часто. По позиции был заменён и Виталий Денисов – его место в составе теперь вообще под вопросом. Вышедший вместо него Рыбусь не только сразу прекратил безумие в обороне, но и здорово подключался к атакам», — отмечает на страницах портала Чемпионат Павел Пучков.

«Очередная особенность игр 'Локомотива' со сборов: полный бардак в обороне, но тонны креатива в атаке. Ману, Миранчуки и Ари отлично понимают друг друга. Курбан Бердыев после поражения от 'железнодорожников' рассказывал, что против такой атаки строить оборону невероятно тяжело: там почти всё на интуиции и импровизации».

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«Локо» все еще слаб в начале матчей

«До матча главный тренер 'Локомотива' Юрий Семин говорил, что готов играть лидер обороны Ведран Чорлука, но хорват ожидаемо остался в запасе. Ставка была сделана на тот состав, что заканчивал осенний отрезок сезона. Разве что вместо Фарфана появился Ари, да Лысова подменил Виталий Денисов. Последняя рокировка оказалась неудачной. Именно Денисов не смог перехватить длинный заброс на Сен-Максимена, а затем не смог сдержать его в штрафной. Нападающий спокойно отдал пас под удар Балотелли. И Марио открыл счет уже на четвертой минуте матча», — отмечает на страницах «Советского спорта» Юлия Яковлева.

«Вновь повторилась история контрольных матчей. Почти во всех 'Локомотив' пропускал мячи сразу после стартового свистка. И потом как минимум половину тайма не мог прийти в себя. Как отреагировала команда на гол в официальном матче? Да точно так же, игроки апатично пасовали мяч друг другу в середине поля. 'Ницца' спокойно владела инициативой, а 'железнодорожники' всего пару раз за 20 минут выбрались в атаку».

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Как Фернандеш стал таким

«Победа в Ницце становится новым удручающим сигналом для преследователей 'Локомотива' внутри России: команда Семина хорошо перезимовала, 'Локо' — в порядке. Мануэл Фернандеш оформил второй после домашнего матча со 'Злином' еврокубковый хет-трик за сезон – таких игроков больше нет ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. Юрий Семин помог ему раскрыться тем, что придумал для него удобное амплуа. Сам Фернандеш называет свою позицию 'ложный вингер'. Португалец располагается на фланге, при обороне должен держать свою бровку, а при атаке – смещается в границах последней трети поля в любые свободные зоны, туда, где переходы между линиями построения соперника короче и свободнее», — хвалит автора хет-трика Bobsoccer.

«Есть еще несколько существенных обстоятельств, благодаря которым Фернандеш неплохо освоился в России. Во-первых, он уже достаточно взрослый для того, чтобы жизнь за пределами поля отвлекала его от работы... Во-вторых, Фернандеш научился принимать российскую действительность футбола такой, какая она есть. Уловил разницу в темпераменте людей, вовремя скорректировал свои ожидания, и ему хватило воли, чтобы просто это принять и научиться жить здесь, профессионально выполняя свои контрактные обязательства. Адаптироваться ему помогли уроки русского языка... В-третьих, Фернандеш спокойно принял, что ему не доведется играть в сборной. То есть он и здесь сумел принять ситуацию, а не воевать с ней, поэтому сэкономил силы для основного дела».