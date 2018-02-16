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    Семин: Благодарен игрокам, после ошибок они смогли собраться

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (3:2).

    Напомним, что «железнодорожники» в первом тайме проигрывали со счетом 0:2, но к концу матча сумели отыграться и выйти вперед.

    «Начало матча? Никогда нельзя терять надежду. Я благодарен игрокам, потому что после ошибок они смогли собраться и показать интересный футбол во второй половине.

    Мы сделали тактические изменения, которые оправдали себя. Фарфан не вышел в старте, потому что на последней тренировке он получил небольшое повреждение.

    Нам было легче во второй половине. Это наш первый официальный матч после перерыва, поэтому попасть в игру довольно сложно. Но я доволен, как мы вернулись в игру.

    Выход в следующий раунд? Конечно, нет. "Ницца" — очень хорошая команда, конкурентоспособная. Есть еще 90 минут. Сделаем все, чтобы победить», — приводит пресс-служба «Ниццы» слова Семина.

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