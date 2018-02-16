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    Каррера: «Атлетик» не простил нас за наши ошибки

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Атлетика» (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Почему играл Ребров, а не Селихов? После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках.

    Просто мы ошиблись. И не однажды. А такой форвард как Адурис ошибок не прощает. Конечно, будет сложно пройти дальше. Завтра пересмотрим матч и будем искать ошибки. Чтобы в следующий раз их не совершать.

    Что касается замен — нужно сохранять баланс. Если выпустить шесть нападающих, когда проигрываешь, далеко не факт, что станет лучше.

    Я не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто "Атлетик" – сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки.

    Педро Роша? У нас больше игроков, чем мест в заявке на матч. Я должен делать выбор. Брать на себя ответственность. Но кто сказал, что если сегодня его не было в протоколе, то он для нас не важен?

    Заменой Глушакова я просто пытался перевернуть игру. Посчитал, что это может помочь. Дело не в функциональном состоянии игрока.

    Мы пожали друг другу руки, и он ушел, потому что было холодно. Я хочу подчеркнуть: заменил Глушакова, потому что нужно было что-то менять. На мне ответственность.

    Только в этом суть. А Глушакова я уважаю! Как и всех остальных игроков», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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