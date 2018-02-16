Каррера: «Атлетик» не простил нас за наши ошибки

Наставник «Спартака»прокомментировал поражение от(1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Почему играл Ребров, а не Селихов? После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках.

Просто мы ошиблись. И не однажды. А такой форвард как Адурис ошибок не прощает. Конечно, будет сложно пройти дальше. Завтра пересмотрим матч и будем искать ошибки. Чтобы в следующий раз их не совершать.

Что касается замен — нужно сохранять баланс. Если выпустить шесть нападающих, когда проигрываешь, далеко не факт, что станет лучше.

Я не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто "Атлетик" – сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки.

Педро Роша? У нас больше игроков, чем мест в заявке на матч. Я должен делать выбор. Брать на себя ответственность. Но кто сказал, что если сегодня его не было в протоколе, то он для нас не важен?

Заменой Глушакова я просто пытался перевернуть игру. Посчитал, что это может помочь. Дело не в функциональном состоянии игрока.

Мы пожали друг другу руки, и он ушел, потому что было холодно. Я хочу подчеркнуть: заменил Глушакова, потому что нужно было что-то менять. На мне ответственность.

Только в этом суть. А Глушакова я уважаю! Как и всех остальных игроков», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».